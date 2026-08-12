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Condo na sprzedaż w Budva Municipality, Czarnogóra

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Budva
41
Becici
44
Rafailovici
6
Petrovac
3
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124 obiekty total found
Condo 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Condo 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 4/11
Oferujemy na sprzedaż studio w kompleksie Belvedere Residence, położony w jednym z najbardzi…
$111,854
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Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Piętro 2/4
Apartament jest oferowany na sprzedaż w kompleksie luksusowych domów Dukley Gardens nad Adri…
$1,44M
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Condo 1 pokój w Rafailovici, Czarnogóra
Condo 1 pokój
Rafailovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 2/9
Oferujemy na sprzedaż studio z widokiem na morze w kompleksie Casa al Mare w Becici - 50 met…
$176,026
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Condo w Przno, Czarnogóra
Condo
Przno, Czarnogóra
Powierzchnia 73 m²
$556,409
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Deweloper
Mereha Developments
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Condo w Rafailovici, Czarnogóra
Condo
Rafailovici, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/11
Kompleks mieszkalny Premium na pierwszej linii Rafailovichi - inwestycja w jakość i stabilno…
$357,896
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Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 5
Oferujemy na sprzedaż apartamenty w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym w cichej zielonej oko…
$147,435
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Condo 2 pokoi w 43 b, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
43 b, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 4/5
Oferujemy na sprzedaż apartament z 1 sypialnią w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym w Becici…
$212,754
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Condo 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 5/8
Oferujemy na sprzedaż słoneczny apartament z 2 sypialniami i taras z widokiem na morze w Bec…
$387,454
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Condo 3 pokoi w Budva, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 2/2
Oferujemy na sprzedaż apartament z 2 sypialniami w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym w okol…
$247,002
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Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowy projekt dużej firmy budowlanej nad Budwą, zaledwie 350 metrów od starożytnej częśc…
$547,740
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Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Dukley Gardens, położony na Półwyspie Zavala, w samym sercu tętniącej życiem Riwiery Budva w…
$945,572
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Condo w Przno, Czarnogóra
Condo
Przno, Czarnogóra
Powierzchnia 47 m²
$408,549
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Deweloper
Mereha Developments
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
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Condo 2 pokoi w Budva, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 14
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Cena na zgłoszenie
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
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Condo w Przno, Czarnogóra
Condo
Przno, Czarnogóra
Powierzchnia 49 m²
$429,483
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Deweloper
Mereha Developments
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
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Condo 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 2/5
Oferujemy na sprzedaż apartament z 2 sypialniami w kompleksie Anatolia, w miejscowości Becic…
$344,788
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Condo w Boreti, Czarnogóra
Condo
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 9
Nowy budynek w nowoczesnej części Becici, z rozwiniętą infrastrukturą. Bezpośrednio do domu …
$166,063
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Condo w Przno, Czarnogóra
Condo
Przno, Czarnogóra
Powierzchnia 58 m²
$461,197
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Deweloper
Mereha Developments
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
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Condo w Becici, Czarnogóra
Condo
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 10
Bellemond Residence Czarnogóra jest doskonałym kompleksem luksusowym na pierwszej linii morz…
Cena na zgłoszenie
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Condo w Przno, Czarnogóra
Condo
Przno, Czarnogóra
Powierzchnia 112 m²
$729,914
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Deweloper
Mereha Developments
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
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Condo w Przno, Czarnogóra
Condo
Przno, Czarnogóra
Powierzchnia 49 m²
$400,851
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Deweloper
Mereha Developments
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
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Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 4
Witamy w elitarnym kompleksie mieszkalnym w malowniczym mieście Tivat, Czarnogóra! Nasze apa…
$229,933
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Condo w Boreti, Czarnogóra
Condo
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 7
MONTESA HILL Klub jest idealnym miejscem dla osób szukających spokoju i komfortu z dala od z…
$165,475
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Condo w Boreti, Czarnogóra
Condo
Boreti, Czarnogóra
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy na sprzedaż apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym w Becici - 2-3 minuty od pl…
$171,125
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Condo 2 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 4/11
Oferujemy na sprzedaż apartament z 1 sypialnią w kompleksie mieszkalnym Belvedere Residence …
$173,893
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Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 9/13
Wielofunkcyjny luksusowy kompleks mieszkalny Porto Budva. Kompleks znajduje się na pierwszej…
$350,984
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Condo w Boreti, Czarnogóra
Condo
Boreti, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 6
Przedstawiamy Państwu luksusowe apartamenty w nowym nowoczesnym kompleksie w obszarze kurort…
Cena na zgłoszenie
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Condo w Przno, Czarnogóra
Condo
Przno, Czarnogóra
Powierzchnia 54 m²
$351,969
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Deweloper
Mereha Developments
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
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Condo 1 pokój w Przno, Czarnogóra
Condo 1 pokój
Przno, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 4
Oferujemy na sprzedaż studio w premium kompleks mieszkalny w okolicy Sveti Stefana, jednej z…
$326,914
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Condo w Rafailovici, Czarnogóra
Condo
Rafailovici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 242 m²
Piętro 3
Dukley Gardens posiada 36 rezydencji z 202 de luksusowe apartamenty o powierzchni od 136 do …
$2,09M
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Condo 3 pokoi w 43 b, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
43 b, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Piętro 5/5
Oferujemy na sprzedaż dwupoziomowy penthouse z 2 sypialniami w nowym kompleksie mieszkalnym …
$1,21M
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Parametry nieruchomości w Budva Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
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