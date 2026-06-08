Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Denjasi Cesminovo
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Denjasi Cesminovo, Czarnogóra

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Denjasi Cesminovo, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Denjasi Cesminovo, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 3/5
LOKACJAApartament znajduje się w Budva, 6,5 km od centrum miasta i około 10 minut od morza i…
$207,869
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Denjasi Cesminovo, Czarnogóra

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się