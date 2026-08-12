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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Budva Municipality, Czarnogóra

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Budva
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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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6 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Budva, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 508 m²
Liczba kondygnacji 2
Penthouse na sprzedaż w Dukley Gardens!Luksusowa willa w ekskluzywnym kompleksie Dukley Gard…
$2,54M
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Agencja
A+RealEstate Montenegro
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Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Becici, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Becici, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 52 m²
🔥 Bechichichi - 350 m do morza! 🔥 Duplex 52 m2 - dwa poziomy, morze, powietrze, wysoki!ID- 5…
$132,448
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Budva, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 7
Na sprzedaż dwupiętrowy apartament z 3 sypialniami w centrum Budva 🔥ID- 585📐 Powierzchnia: 1…
$406,595
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LDV InvestLDV Invest
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Budva, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 314 m²
Luxury Penthouse for Sale in Dukley Gardens Total Area: 314 m² Description: • 3 spa…
$3,73M
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Przno, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Przno, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 5/5
MONTENEGRO, PRZNO Luxury apartment for sale, next to the Blu gorizont comple Structure…
$320,651
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Real estate residence permit 8 I am a sinking, the presence
$262,381
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Parametry nieruchomości w Budva Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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