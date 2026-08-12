Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Budva Municipality
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Budva Municipality, Czarnogóra

;
Budva
34
Becici
11
Rafailovici
5
Boreti
5
Pokaż więcej
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
73 obiekty total found
Kawalerka w Becici, Czarnogóra
TOP TOP
Kawalerka
Becici, Czarnogóra
Powierzchnia 42 m²
Piętro 9/11
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$152,717
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 1 pokój w Becici, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$130,804
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka w Sveti Stefan, Czarnogóra
Kawalerka
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 4
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$436,152
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
International Property AlertsInternational Property Alerts
Kawalerka w Rafailovici, Czarnogóra
Kawalerka
Rafailovici, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż studio apartament w linii frontowej w Rafailovici.Powierzchnia mieszkania 28m2 i…
$195,888
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
A+RealEstate Montenegro
Języki komunikacji
English
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka w Becici, Czarnogóra
Kawalerka
Becici, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 3
🏡 Studio z balkonem w Casa di Sofia, BecchiID- 602📍 Bechichi, Czarnogoria📐 Kwadrat: 21 m2🏢 🛗…
$97,236
Zostaw prośbę
Kawalerka w Budva, Czarnogóra
Kawalerka
Budva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5
Ten przestronny i komfortowy apartament znajduje się w dzielnicy Rozino w Budva, zaledwie 7 …
$104,636
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Becici, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Becici, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 1
☀️ СтВID- 618📐 📍 🏖 ❗️ Tłumaczenie:
$96,589
Zostaw prośbę
Kawalerka w Sveti Stefan, Czarnogóra
Kawalerka
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 4
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$390,954
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/3
A modern one-room apartment with an area of ​​43 sq.m. is for sale. in a residential complex…
$111,895
Zostaw prośbę
Kawalerka w Budva, Czarnogóra
Kawalerka
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 24 m²
Piętro 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$123,030
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 1 pokój w Becici, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Becici, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
przytulny, nowoczesny apartament w popularnej rezydencji Casa di Sofia w Bečići, zaledwie 4 …
$85,168
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka w Becici, Czarnogóra
Kawalerka
Becici, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 8
To piękne, nowocześnie urządzone studio znajduje się w wyjątkowej lokalizacji, zaledwie 100 …
$238,338
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Becici, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Becici, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
cozy modern studio apartment in the popular Casa di Sofia residence in Bečići, just 4 minute…
$85,168
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Becici, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 1
$122,925
Zostaw prośbę
Kawalerka w Sveti Stefan, Czarnogóra
Kawalerka
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 4
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$425,155
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka w Boreti, Czarnogóra
Kawalerka
Boreti, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Studio w Bečići – 144 000 € / 45 m² Gotowe do zamieszkania | Meble i sprzęt w cenie Na…
$167,952
Zostaw prośbę
Kawalerka w Budva Municipality, Czarnogóra
Kawalerka
Budva Municipality, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 3/4
Apartament ten położony jest w spokojnej okolicy gminy Budva, zaledwie 5 km od centrum miast…
$103,986
Zostaw prośbę
Kawalerka w Becici, Czarnogóra
Kawalerka
Becici, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/6
LOKACJATen dwupokojowy apartament znajduje się w Bečići, gmina Budva, 4 km od centrum miasta…
$152,360
Zostaw prośbę
Kawalerka w Budva, Czarnogóra
Kawalerka
Budva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Sprzedaję studia w Budvey.ID- 614📐 Kwadrat: 21 m2Home 2017 lat
$73,636
Zostaw prośbę
Kawalerka w Budva, Czarnogóra
Kawalerka
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 31 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$129,724
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Kawalerka w Rafailovici, Czarnogóra
Kawalerka
Rafailovici, Czarnogóra
Powierzchnia 44 m²
Real estate in Becici – Sea Star complex Apartment characteristics: Area: 44 m² View: side s…
$357,251
Zostaw prośbę
Kawalerka w Budva Municipality, Czarnogóra
Kawalerka
Budva Municipality, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 2/6
LOKACJAApartament ten znajduje się w miejscowości Bečići, w gminie Budva, 4 km od centrum mi…
$110,134
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
A fully furnished studio apartment for sale in the modern residential complex The Old Bakery…
$110,081
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
2 minuty od plaży · Nowy budynek mieszkalny · Cena specjalna - A1 Studio ApartmentA1 - Studi…
$94,295
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
2 minuty od plaży · Nowy budynek mieszkalny · Cena specjalna - B5 - Apartament jednoosobowyB…
$133,834
Zostaw prośbę
Kawalerka w Sveti Stefan, Czarnogóra
Kawalerka
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 4
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$326,467
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Kompaktowy i funkcjonalny apartament na sprzedaż w Rozino, jednej z najbardziej praktycznych…
$98,844
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka w Boreti, Czarnogóra
Kawalerka
Boreti, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 3/11
Studio apartament w kompleksie mieszkalnym Bečići Hills. Trzecie piętro 11, z windą. Częścio…
$114,900
Zostaw prośbę
Kawalerka w Becici, Czarnogóra
Kawalerka
Becici, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 4
Luksusowe urządzone studio 1 minuta od morza - idealne do życia na wybrzeżu i inwestycji!Now…
$308,095
Zostaw prośbę
Kawalerka w Budva, Czarnogóra
Kawalerka
Budva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
Piętro 2
Przestronne studio apartament z widokiem na morze w rezydencji "Czarnogóra", Budva 🌅ID- 543📐…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Budva Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się