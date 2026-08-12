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Penthouse na Sprzedaż w Budva Municipality, Czarnogóra

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Budva
41
Becici
13
Rafailovici
3
Przno
4
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70 obiektów total found
Penthouse w Budva, Czarnogóra
Penthouse
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Kompleks biurowo-mieszkaniowy i handlowy TQ Plaza: Penthouse jest obecnie na sprzedaż. Z wid…
$1,18M
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MONTBEL D.O.O.
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Penthouse 2 pokoi w Budva, Czarnogóra
Penthouse 2 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 7
🔥 Unikalny penthouse 108 m2 w samym sercu Budvy - Twój dom z widokiem na miasto i góry!ID- 5…
$395,180
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Penthouse w Budva, Czarnogóra
Penthouse
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 258 m²
Piętro 15/15
LOKACJATen luksusowy apartament położony jest zaledwie 500 m od centrum miasta i zaledwie 20…
$3,16M
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TekceTekce
Penthouse 4 pokoi w Budva, Czarnogóra
Penthouse 4 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 6/6
# sprzedaż # budvadowód tożsamości 221🏠 Przestronny penthouse na sprzedaż w nowoczesnym komp…
$513,022
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Penthouse w Budva, Czarnogóra
Penthouse
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 508 m²
Penthouse w Dukley Gardens Cena — 2 200 000 € Unikalny penthouse o powierzchni 508 m² w na…
$2,57M
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Penthouse w Budva, Czarnogóra
Penthouse
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 268 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$910,335
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse w Becici, Czarnogóra
Penthouse
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Piętro 5/5
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$1,23M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse 4 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Penthouse 4 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Piętro 7/7
$776,080
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Penthouse w Budva, Czarnogóra
Penthouse
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$460,930
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse 5 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Penthouse 5 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 4
☀️ID- 557📐 5 коянат2 ванн4 🛋 ⛵️
$397,528
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Penthouse 3 pokoi w Przno, Czarnogóra
Penthouse 3 pokoi
Przno, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Piętro 4
🔥 Exclusive penthouse w Kamenovo jest kluczem do luksusu i stabilnego dochodu! 🔥ID- 541📐 Pow…
$477,282
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Penthouse 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Penthouse 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Piętro 4/5
Penthouse 98 m2 (65 m2 powierzchni mieszkalnej + 33 m2 taras) + garaż 14 m2📍 Budva, Delmare …
$349,397
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Penthouse 4 pokoi w Budva, Czarnogóra
Penthouse 4 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 5/5
Przestronny apartament o powierzchni 138 m2 jest na sprzedaż w kompleksie Dubovica Lux w Bud…
$554,758
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Agencja
Status-M, D.O.O
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Penthouse w Budva, Czarnogóra
Penthouse
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 396 m²
ekskluzywny apartament na sprzedaż - penthouse 396 M.k. duży taras na dachu z własnym basen…
$1,17M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Penthouse w Rafailovici, Czarnogóra
Penthouse
Rafailovici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3
New penthouse in Montenegro in the resort town Rafailovici on the first line. The apartment …
$729,979
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Agencja
Аталанта
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Penthouse 3 pokoi w Budva, Czarnogóra
Penthouse 3 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 264 m²
Penthouse sprzedaż w Budva 🌆ID- 351📐 Powierzchnia całkowita: 263.72 m2(124,84 m2 + wyposażon…
$1,00M
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Penthouse 3 pokoi w Budva, Czarnogóra
Penthouse 3 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 11
⭐️ Luksusowa sprzedaż penthouse w BudwigID- 686📍 Rozmieszczenie: Budva, dom WOW Hotel🏖 Do mo…
$963,795
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Penthouse w Becici, Czarnogóra
Penthouse
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 184 m²
Obszary i ceny: 39 sq.m. studio - 138 454 euro (nr 203) częściowa premia za meble 50 metró…
$856,292
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MONTBEL D.O.O.
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Penthouse 4 pokoi w Budva, Czarnogóra
Penthouse 4 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
PUNKT LUKSUROWY DO SPRZEDAŻY W BUDACHLokalizacja: Budva, WOW Budynek hoteluOdległość do morz…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse w Becici, Czarnogóra
Penthouse
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 1
Piętro 8
Penthouse na sprzedaż w kompleksie Sunny Side Resort & Spa z pięknym widokiem na morze.Sunny…
$306,559
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Agencja
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Penthouse 2 pokoi w Budva, Czarnogóra
Penthouse 2 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 508 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaż unikalnego apartamentu w prestiżowym kompleksie Dukley Gardens ⭐️🌳ID- 574Główne cec…
$2,59M
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Penthouse w Becici, Czarnogóra
Penthouse
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 256 m²
Penthouse w Becici w malowniczym domu klubu z panoramicznym widokiem z tarasów, z basenem, S…
$760,609
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Penthouse w Budva, Czarnogóra
Penthouse
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż luksusowy apartament z panoramicznym widokiem na morze - 379,59 m2 w kompleksie …
$2,12M
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Penthouse w Budva, Czarnogóra
Penthouse
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 6/6
LOKACJATen apartament znajduje się w Budva, 1,5 km od centrum miasta i 1 km od morza i plaży…
$534,189
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Penthouse 3 pokoi w Budva, Czarnogóra
Penthouse 3 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/3
Sprzedam 2 sypialnie willi w Dukley Gardens, ZavalaLokalizacja: Budva, powiat ZavalaPowierzc…
$1,69M
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Penthouse w Budva, Czarnogóra
Penthouse
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Piętro 6/6
O projekcie:• kompleks 5 budynków• Każdy budynek posiada 34 apartamenty• dostawa pod klucz• …
$625,130
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Penthouse w Budva, Czarnogóra
Penthouse
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 508 m²
Piętro 2/3
LOKACJATen dwupoziomowy apartament znajduje się w ekskluzywnym 5-gwiazdkowym ośrodku w Budva…
$2,55M
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Penthouse w Budva, Czarnogóra
Penthouse
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Gatunek penthouse w Budva od dewelopera. Apartament znajduje się w domu w samym centrum Budv…
$565,653
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Penthouse 3 pokoi w Przno, Czarnogóra
Penthouse 3 pokoi
Przno, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Piętro 4
🏡 Na sprzedaż unikalny apartament o powierzchni 151 m2 + 40 m2 pantryodzież w malowniczym Ka…
$474,661
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Penthouse w Becici, Czarnogóra
Penthouse
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Obszary i ceny: 39 sq.m. studio - 138 454 euro (nr 203) częściowa premia za meble 50 metró…
$557,403
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MONTBEL D.O.O.
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Parametry nieruchomości w Budva Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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