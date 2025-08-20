Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Zejtun, Malta

Mieszkanie 3 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 Sypialnia Maisonette pierwszego piętra w UCA Area Zejtun bardzo centralne i blisko do wszy…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten wspaniały penthouse to spełnienie marzeń wszystkich właścicieli domów! Położony w uroczy…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Malta Ten uroczy Maisonette w Zejtun, Malta jest must-see dla każdego, kto szuka przytulnej…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Apartamenty Ten uroczy 2 sypialnia, 2 apartament łazienka w pożądanej okolicy Zejtun jest i…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Sprzedawane na planie masywny róg, mieszkanie na pierwszym piętrze znajduje się w cichej oko…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten uroczy Maisonette w Zejtun oferuje doskonałe połączenie komfortu i wygody. Z 2 sypialnia…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Świetna okazja dla pierwszych kupców. Shell tworzą mieszkanie na drugim piętrze w bardzo cic…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Trzypiętrowy Apartament część bloku 6 - Służy z windą - Gotowy zbudowany i bardzo wykończony…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
To piękne trzy sypialnie, dwa apartamenty łazienka jest doskonałą okazją do posiadania luksu…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Obecnie na planie choise Penthouses, znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej w Zejtun. Z…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Zejtun, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Zejtun, Malta
Sypialnie 1
NA
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
2 sypialnie parter Maisonette w Zejtun bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień bę…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Terraced Apartament na trzecim piętrze Property combuses w kuchni Larg i życia, 2 sypialnie …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Sypialnie 2
Penthouse składający się z 2 sypialnie, łazienka i apartament, kuchnia / salon i taras z prz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 4 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Obecnie na planie ten duży Parter Maisonette, o powierzchni około 253sqm, znajduje się w cic…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wspaniała Maisonette w Zejtunie jest uosobieniem luksusu i komfortu. Ten przestronny dom ofe…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Blok 4 apartamentów na obrzeżach Zejtuna obsługiwany z windą. Wyposażenie obejmuje przestron…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Uniesiona trzypokojowa maisonette w Zejtun! Powstaje przestronny salon, trzy pokoje dobrej w…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten piękny 3 sypialnia, 2 łazienka dwupoziomowy apartament położony w Zejtun jest idealnym p…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Sypialnie 1
PENTHOUSE KORNER składa się z 1 sypialni, 1 dużego studium, kuchnia / mieszkanie, 1 łazienka…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowo wybudowany apartament na sprzedaż w Zejtunie. Składa się z kuchni / jadalnia / życia, 2…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
PENTHOUSE składa się z 3 Sypialnie, 1 Łazienka i apartament, Kuchnia / Życie i duży taras. D…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3-pokojowe mieszkanie w centralnej okolicy i blisko wszystkich udogodnień w Zejtun. Obiekt t…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowo wybudowany 1 piętro apartament na sprzedaż w Zejtun. Składa się z kuchni / jadalnia / ż…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Bardzo ładny maisonette znajduje się w dość obszarze Zejtun jest sprzedawany w formie powłoki
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Jest to naprawdę rodzinny apartament położony na ok. 185m2, ciesząc się dużą powierzchnią na…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Obecnie na planie wyboru Apartamenty, grunt, pierwsze i trzecie piętro, znajduje się w ciche…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Penthouse 1 sypialnia w centralnej okolicy i blisko do wszystkich udogodnień w Zejtun. Ten o…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
2 Apartamenty w tym samym bloku nadal na planie, będą sprzedawane w formie powłoki i będą go…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ekscytujące Penthouse Okazja w Zejtunie! Ten przestronny apartament posiada 3 sypialnie, 2 ł…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
