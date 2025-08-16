Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Malta
  3. Żabbar
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Zabbar, Malta

penthouse’y
18
1 pokojowe
4
2 pokojowe
19
3 pokojowe
28
51 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Położony w uroczym mieście Zabbar, ten parter maisonette oferuje unikalne połączenie przestr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten wspaniały Penthouse oferuje idealne połączenie nowoczesnego luksusu i przestronne życie.…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Zabbar, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Zabbar, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Obecnie na planie Maizonettes Parter, położony w bardzo dobrym loctaion w Zabbar. Zakwaterow…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupokojowe mieszkanie jest sprzedawane wykończone z wyłączeniem łazienek i drzwi z widokiem…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2-pokojowe mieszkanie w Zabbar, bardzo centralne i blisko wszystkich udogodnień. Ten obiekt …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Apartament na pierwszym piętrze z własną przestrzenią powietrzną w bloku tylko 2.open plan k…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Okazja do nabycia tej wysoko wykończony trzy sypialnie duży (179m2) maisonette położony w za…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Przestronny apartament jest sprzedawany w formie powłoki w bardzo cichej okolicy w Zabbar, w…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wysoko wykończone trzy sypialnie maisonette parter, położony w bardzo spokojnej okolicy Zabb…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Penthouse składa się z nowoczesnego otwartego planu kuchnia / salon / jadalnia z dostępem do…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ZABBAR (UCA) - 3 sypialnie Penthouse z przestrzenią powietrzną Plan otwarty k / l / d Duży t…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Wybór nowo wybudowanych i luksusowo wykończonych apartamentów znajduje się w miłej okolicy Z…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten piękny apartament w Zabbar jest idealnym wyborem dla tych, którzy szukają przestronnej i…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowy apartament w nowym bloku z licznikiem 146sqr w Zabbar z narożnym terrance z widokiem na…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ta piękna nieruchomość znajduje się w uroczym mieście Zabbar został właśnie wymieniony na sp…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Apartament na pierwszym piętrze w bardzo cichej okolicy w Zabbar o powierzchni ok. 182m2. Ac…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w uroczym mieście Zabbar, ten przestronny Samotny Maisonette oferuje idealne połącz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Pierwsze piętro, 3-pokojowe mieszkanie w Zabbar, ta nieruchomość składa się z otwartej kuchn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowo wykończony parter Maisonette w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Zabbar. Zakwaterowanie s…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten wspaniały obiekt oferuje idealne połączenie stylu, przestrzeni i luksusu. Z 3 przestronn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
To niesamowite Duplex Penthouse w bloku tylko cztery jednostki, w miłej i spokojnej okolicy.…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Penthouse z widokiem w miłej okolicy Zabbar. Piękny duży frontowy taras zwrócony na południe…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Mieszkanie na pierwszym piętrze w pełni umeblowane i gotowe do przeprowadzki. Wyposażenie je…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piękny jasny i przestronny apartament położony w cichej okolicy, ale blisko do wszystkich ud…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy na rynku Zabbar Development. Wybór 2 / 3 Apartamenty w sypialni. Nadal na planach, są s…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 sypialnie apartamenty około 130 m2 w centralnej części Zabbar jeszcze spokojnej okolicy i …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Maisonette 2 sypialnie na poziomie parteru, o głównej z en suite, łazienka główna, otwarta k…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Bardzo dobrze zachować 3 łóżko maisonette zwrócone zielony obszar w Zabbar jest w pełni umeb…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowo wybudowany apartament zlokalizować din tej cichej dzielnicy mieszkalnej w Zabbar. Zakwa…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
"Odkryj te nowoczesne penthouses położone w doskonałej, centralnej lokalizacji, która oferuj…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
