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Mieszkania na sprzedaż w Central Region, Malta

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Saint Julians
83
Sliema
122
Msida
45
Birkirkara
103
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663 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Pieta, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Pieta, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Pietà parter studio Maisonette na sprzedaż. / Doskonała inwestycja wynajmu lub dla kupującyc…
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Penthouse w Msida, Malta
Penthouse
Msida, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten stylowy dwupokojowy, dwułazienkowy w pełni umeblowany Penthouse oferuje zapierające dech…
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Penthouse w Balzan, Malta
Penthouse
Balzan, Malta
Sypialnie 2
FREEHOLD Penthouse for Sale Balzan Ten stylowy penthouse oferuje nowoczesne życie w centrum…
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Santa Venera, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Santa Venera, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
MAISONETTE SANTA VENERA / Idealny dla rodzin lub jako wynajem inwestycji / 3 Sypialnia (Mai…
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Mieszkanie 2 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Sliema Parter 2- Sypialnia Apartament 595.000 Położony tuż przy nabrzeżu Sliema, to parter …
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Penthouse w Pieta, Malta
Penthouse
Pieta, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Private Penthouse Living in Pietà Bird124; Widok, Sunsets & Entertainers Taras / Ten bezpła…
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Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wybór 3 pokojowych apartamentów w Birkirkara oferuje dobrze urządzony układ idealny do życia…
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Mieszkanie 3 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Południowe zwrócone, dobrze wykończone i w pełni umeblowane mieszkanie,, squarish układ, cie…
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Mieszkanie 2 pokoi w Gzira, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Prestiżowy rozwój centralnie położony w samym sercu Gzira, jist off Skrót Seafront i Manoel …
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Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Penthouse w Birkirkara oferuje dobrze urządzony układ idealny do życia rodzinnego. Zakwatero…
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Mieszkanie 3 pokoi w Santa Venera, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Santa Venera, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Luksusowo urządzone 3- sypialnia, 2nd- piętro mieszkanie w Santa Venera (spokojnej okolicy),…
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Mieszkanie 3 pokoi w Pieta, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Pieta, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Przestronny obiekt z jasnym salonem / jadalnią z balkonem z przodu, oddzielną kuchnią prowad…
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Penthouse w Pieta, Malta
Penthouse
Pieta, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1 Sypialnia Penthouse w budowie do końca czerwca 2020. Sprzedaż w postaci muszli
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Penthouse w Santa Venera, Malta
Penthouse
Santa Venera, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Jasny apartament w dzielnicy St Venera UCA oferuje doskonałą okazję do stworzenia spersonali…
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Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
A) APARTAMENT DUPLEX - Na gruncie i na pierwszym piętrze - na płaskowyżu - Lower Level / 98 …
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Mieszkanie 1 pokój w Pieta, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Pieta, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Pieta - 1 sypialnia APARTAMENT na pierwszym piętrze znajduje się na cichej drodze, która pro…
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Mieszkanie 3 pokoi w Santa Venera, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Santa Venera, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten apartament składa się z następujących pokoi, kuchnia -Jadalnia po prawej stronie wejścia…
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Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten wspaniały Penthouse w Birkirkara to marzenie dla każdego, kto szuka luksusowego życia. O…
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Mieszkanie 9 pokojów w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 9 pokojów
Birkirkara, Malta
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/1
Wejdź w ten stylowy apartament z trzema sypialniami, przeznaczony do nowoczesnego, komfortow…
$513,201
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Mieszkanie 2 pokoi w Pieta, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Pieta, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wybór z pierwszego, drugiego i trzeciego piętra Apartamenty, znajduje się w bardzo dobrej ok…
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Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Luksusowy apartament na sprzedaż w Sliema * Oszałamiające widoki * Fantastyczna lokalizacja …
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3-pokojowe luksusowe mieszkanie w prestiżowym bloku składający się z otwartego planu kuchnia…
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Mieszkanie w Birkirkara, Malta
Mieszkanie
Birkirkara, Malta
Smart Investment Opportunity 1-Sypialnia Apartament w Prime Birkirkara Lokalizacja Położony…
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Mieszkanie 3 pokoi w Pieta, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Pieta, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Pieta Maisonette posiada trzy sypialnie i cztery łazienki, a także przestronne życie, jadaln…
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Mieszkanie 3 pokoi w Santa Venera, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Santa Venera, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten Santa Venera maisonette oferuje wygodną i praktyczną przestrzeń życiową z możliwością dw…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Luksusowy penthouse składa się z dużego otwartego planu życia, kuchnia i jadalnia, prowadząc…
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Mieszkanie 1 pokój w Sliema, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten uroczy apartament z jedną sypialnią oferuje zarówno komfort, jak i wygodę. W obiekcie zn…
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Mieszkanie w Santa Venera, Malta
Mieszkanie
Santa Venera, Malta
Santa Venera uroczy Maisonette z 190m ² przestrzeni i gotowy do powitania swojego nowego wła…
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Mieszkanie 2 pokoi w Gzira, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 sypialnie Duplex Apartment. w Gzira. Położony w dość obszarze jeszcze blisko do wszystkich…
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Mieszkanie 3 pokoi w Santa Venera, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Santa Venera, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Apartamenty z trzema sypialniami są dostępne w Santa Venera, które mają być gotowe do lutego…
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Typy nieruchomości w Central Region.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Central Region, Malta

z garażem
z Taras
z Widok na morze
z Basen
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Luksusowe
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