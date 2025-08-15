Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Paola, Malta

penthouse’y
10
1 pokojowe
13
2 pokojowe
11
3 pokojowe
13
37 obiektów total found
Penthouse w Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Bardzo wykończony Penthouse położony w cichej dzielnicy mieszkalnej w Paola. Zakwaterowanie …
Cena na żądanie
Mieszkanie 1 pokój w Paola, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Paola, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1 pokojowe mieszkanie w Paola bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Ten obiekt…
Cena na żądanie
Mieszkanie 3 pokoi w Paola, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duże 3 pokojowe mieszkanie wysoko wykończone, z wyłączeniem łazienek i drzwi wewnętrznych B…
Cena na żądanie
Mieszkanie 2 pokoi w Paola, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy rozwój składający się z 2 bloków w bardzo spokojnej okolicy w Paola. 2 sypialnie Aparta…
Cena na żądanie
Mieszkanie 2 pokoi w Paola, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 pokojowe mieszkanie w Paola bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Ten obiekt…
Cena na żądanie
Mieszkanie 3 pokoi w Paola, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten w pełni umeblowany apartament Paola oferuje przestronne 125SQ M całkowitej powierzchni, …
Cena na żądanie
Penthouse w Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Trzy Penthouses składające się z kuchni salon i jadalnia 2 sypialnie i 2 łazienki Sprzedawan…
Cena na żądanie
Mieszkanie 2 pokoi w Paola, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Pierwsze piętro Maisonette znajduje się w bardzo spokojnej okolicy w Paola. Zakwaterowanie s…
Cena na żądanie
Mieszkanie 3 pokoi w Paola, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 3
Trzypiętrowe mieszkanie jest sprzedawane w formie powłoki. Składa się z otwartego planu życi…
Cena na żądanie
Mieszkanie 2 pokoi w Paola, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Paola - Na planie 2 pokojowe wykończone mieszkanie z wyłączeniem drzwi i łazienek.Dobry rozm…
Cena na żądanie
Mieszkanie 3 pokoi w Paola, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duplex mieszkanie bardzo blisko centrum miasta, również idealne jako wynajem inwestycji. Na …
Cena na żądanie
Mieszkanie 2 pokoi w Paola, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Na sprzedaż w Paola•Ten nowy rozwój oferuje wiele pozostałych mieszkań.••Apartament 1 - €164…
Cena na żądanie
Mieszkanie 3 pokoi w Paola, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Apartament z 3 sypialniami, z możliwością 4 sypialnią do sprzedaży w formie powłoki z możliw…
Cena na żądanie
Mieszkanie 1 pokój w Paola, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Paola, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Nowy blok 1 pokojowe apartamenty do wypełnienia na początku 2024 roku. Garaże dostępne
Cena na żądanie
Penthouse w Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Wybór 1 pokojowe penthouses do sprzedania w formie powłoki.•Począwszy od E120,000•Data ukońc…
Cena na żądanie
Mieszkanie 3 pokoi w Paola, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 pokojowe mieszkanie w Poala bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Ten obiekt…
Cena na żądanie
Mieszkanie 1 pokój w Paola, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Paola, Malta
Sypialnie 1
Maisonette na pierwszym piętrze w Paola o śladach 83 metrów kwadratowych i sprzedawane z poz…
Cena na żądanie
Mieszkanie 3 pokoi w Paola, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Pierwsze piętro Maisonette znajduje się w Paola. Zakwaterowanie obejmuje salon, kuchnię / ja…
Cena na żądanie
Mieszkanie 2 pokoi w Paola, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Apartament 3. piętro (Winda wliczone) składający się z planu otwartego, 2 Sypialnie (Sypialn…
Cena na żądanie
Penthouse w Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Na sprzedaż w Paola dostępne są 4 Penthouses.•Oryginalny, ambitny i intrygujący projekt w je…
Cena na żądanie
Mieszkanie 3 pokoi w Paola, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Bargain! Townhouse położony w jednym z najlepszych obszarów Paola jeszcze blisko centrum. Ba…
Cena na żądanie
Mieszkanie 1 pokój w Paola, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Paola, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Wybór maizonettes do sprzedania w formie powłoki.•Zaczynając od E121000•Data ukończenia lute…
Cena na żądanie
Mieszkanie 3 pokoi w Paola, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten duplex maisonette oferuje unikalny i przestronny układ, idealny do przekształcenia w pię…
Cena na żądanie
Penthouse w Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Nie przegap okazji do posiadania ten wspaniały apartament położony w pożądanym obszarze Paol…
Cena na żądanie
Penthouse w Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten wspaniały Penthouse nieruchomości, znajduje się w uroczym mieście Paola, jest teraz dost…
Cena na żądanie
Penthouse w Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Sypialnie 1
1Sypialnia Penthouses w Paola. Under Construction - planowane zakończenie do lipca 2025 r. B…
Cena na żądanie
Mieszkanie 3 pokoi w Paola, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 3
Apartament z 3 sypialniami, z możliwością 4 sypialnią do sprzedaży w formie powłoki z możliw…
Cena na żądanie
Penthouse w Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Penthouse z jedną sypialnią jest sprzedawany w formie muszli w Paola w obliczu obszaru ODZ. …
Cena na żądanie
Mieszkanie 1 pokój w Paola, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Paola, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Parter 1 sypialnia maisonette w Poala bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Te…
Cena na żądanie
Penthouse w Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Paola -- Penthouse narożnik z 70m2 powierzchni zewnętrznej, składa się z otwartej kuchni pla…
Cena na żądanie
