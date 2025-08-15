Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Hamrun
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Hamrun, Malta

penthouse’y
8
1 pokojowe
5
2 pokojowe
11
3 pokojowe
7
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
23 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Hamrun, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Ta Maisonette na poziomie parteru jest częścią mądrej, zbliżającej się rezydencji w Hamrun. …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten jednopokojowy penthouse w okolicy Hamrun jest doskonałą okazją dla każdego, kto szuka wł…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Hamrun, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Hamrun, Malta
Sypialnie 1
Obecnie na planie wybór jednego lub dwóch sypialni Apartamenty w cichej okolicy w Hamrun. Za…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Mieszkanie 2 pokoi w Hamrun, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
BARGIAN! Nowe mieszkanie właśnie trafiło na rynek! Dwie sypialnie i dwie łazienki, główne z …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Hamrun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Hamrun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wykończony maisonette parter w bardzo cichej okolicy Hamrun blisko wszystkich udogodnień. Te…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Hamrun, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Hamrun, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
NA
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Hamrun, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Hamrun, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
To pierwsze piętro maisonette znajduje się w tętniącym życiem mieście Hamrun oferuje doskona…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupokojowe dwupoziomowe Penthouse w Hamrun, bardzo centralne jeszcze w dość obszarze i blis…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Hamrun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Hamrun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten przestronny Maisonette w Hamrun oferuje 3 wygodne sypialnie i 2 łazienki. Idealny dla ro…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Penthouse w małym bloku do sprzedaży wykończone w tym łazienki i drzwi wewnętrzne. Znajduje …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Hamrun, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Obecnie na planie parter Maisonette w Hamrun, pomiar proximatley 135sqms. Zakwaterowanie skł…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Ta 1-sypialnia Penthouse jest częścią nowej, nadchodzącej rezydencji w Hamrun i jest sprzeda…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Hamrun, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Nowa przychodząca rezydencja w Hamrun jest sprzedawana w pełni wykończone, w tym łazienki i …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Hamrun - Penthouse posiada otwarty plan kuchnia / mieszkanie / jadalnia, 2 sypialnie główne …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Hamrun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Hamrun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Apartament w Blata Bajda jest sprzedawany z 3 sypialniami, łazienką i kuchnią / jadalnia / p…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowość Umeblowana PENTHOUSE znajduje się między Hamrun i St Venera obejmujący otwarty plan k…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Hamrun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Hamrun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten piękny obiekt położony w tętniącej życiem dzielnicy Hamrun oferuje idealne połączenie pr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Hamrun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Hamrun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duży Samotny Maisonette znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej w Hamrun. Akceptacja skł…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupokojowe dwupoziomowe Penthouse w Hamrun, bardzo centralne jeszcze w dość obszarze i blis…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Hamrun, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Hamrun - 3-te piętro Apartament o wymiarach 88 jest wykończony w tym łazienki i drzwi wewnętrzne
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Hamrun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Hamrun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten uroczy 3 sypialnia, 2 apartament łazienka jest teraz dostępny na sprzedaż w podmiejskiej…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Hamrun, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Hamrun, Malta
Sypialnie 3
Układ kwarszacki. Przestronne 3. piętro podawane z windą. Jasny otwarty plan K / D / L, Dwa …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Sypialnie 1
Obecnie na planie wybór od 1 do 2 sypialni Penthouses w cichej okolicy w Hamrun. Zakwaterowa…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się