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Mieszkania na sprzedaż w Northern Region, Malta

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Mosta
149
Saint Pauls Bay
143
Swieqi
89
Naxxar
51
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602 obiekty total found
Penthouse w Mtarfa, Malta
Penthouse
Mtarfa, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Oszałamiające 300 SQM Penthouse for Sale in Mtarfa Odkryj ten wyjątkowy penthouse 300 SQM z…
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Penthouse w Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w bardzo wysublimowanym obszarze w Mosta, ten oszałamiający, duży ślad, kwadratowy …
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Mieszkanie 3 pokoi w Mtarfa, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Mtarfa, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Przestronne 3- Sypialnia Maisonette na sprzedaż w Mtarfa Położony w spokojnej i bardzo soug…
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Mieszkanie 2 pokoi w Mellieha, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Mellieha, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Mieszkanie na piątym piętrze o spektakularnym, zwróconym na południe, bez przeszkód 180 stop…
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Mieszkanie 2 pokoi w Mellieha, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Mellieha, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupokojowy apartament w Manikata, położony w ekskluzywnym bloku zaledwie czterech apartamen…
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Penthouse w Dingli, Malta
Penthouse
Dingli, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Swatar Przestronne 3-Sypialnia Penthouse z Expansive Terraces & Oszałamiające widoki kraju …
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Mieszkanie 3 pokoi w Mosta, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
DLA SPRZEDAŻY Przestronne 3- Sypialnia Maisonette z 2 samochodów Garaż / Piękny i wyjątkowo…
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Mieszkanie 3 pokoi w Mtarfa, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Mtarfa, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Przestronne 3-Sypialnia Apartament na sprzedaż Mtarfa Położony w spokojnej i bardzo wysubli…
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Mieszkanie 3 pokoi w Mellieha, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Mellieha, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Trzy sypialnie Apartamenty znajduje się w okolicy poszukiwanej w Mellieha. Ten gotowy aparta…
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Penthouse w Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy na rynku jest ten ekspansywny czteropiętrowy dwupoziomowy apartament w luksusowym rozwo…
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Penthouse w Bugibba, Malta
Penthouse
Bugibba, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowoczesny penthouse położony w dzielnicy Sought- after Salina, oferując przestronny i prakt…
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Mieszkanie 3 pokoi w Mellieha, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Mellieha, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Na sprzedaż w malowniczej miejscowości Mellieha jest to przestronne i nowoczesne mieszkanie …
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Penthouse w Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
MOSTA - W pełni umeblowane i gotowe do przeniesienia się do nowoczesnego penthouse Corner po…
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Penthouse w Mellieha, Malta
Penthouse
Mellieha, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
MELLIEHA - NOWOŚĆ NA RYNKU - Penthouse o powierzchni 168 m kw, stanowiący część nowego intel…
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Mieszkanie w Swieqi, Malta
Mieszkanie
Swieqi, Malta
Położony w tętniącej życiem i bardzo sought- after miasta Swieqi, prezentujemy ten nowy rozw…
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ten wyjątkowy 3-sypialnia, 4-łazienka Penthouse w prestiżowym San Pawl tat- Targa oferuje do…
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Mieszkanie w Naxxar, Malta
Mieszkanie
Naxxar, Malta
Profesjonalnie prezentowany Apartament położony w Naxxar jest teraz dostępny jako nieruchomo…
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Mieszkanie 3 pokoi w Mosta, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Mosta zokrija apartament na drugim piętrze składający się z windy posiada duży otwarty plan …
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Mieszkanie 2 pokoi w Swieqi, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Swieqi, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Rzadka okazja do posiadania pięknie wykończonego mieszkania w jednym z najbardziej prestiżow…
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Mieszkanie w Swieqi, Malta
Mieszkanie
Swieqi, Malta
Położony w tętniącej życiem i bardzo sought- after miasta Swieqi, prezentujemy ten nowy rozw…
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Mieszkanie 2 pokoi w Naxxar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Naxxar nowy rozwój w ekskluzywnym kompleksie. Ta nowoczesna rezydencja oferuje wybór pięknie…
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Mieszkanie 2 pokoi w Swieqi, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Swieqi, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Obecnie na parterze plan Maisonette w jednym z najlepszych miejsc w Swieqi Zakwaterowanie sk…
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Mieszkanie 2 pokoi w Swieqi, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Swieqi, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten 97- square- metr, 2-pokojowe mieszkanie w Swieqi jest obecnie w fazie rozwoju i oferuje …
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Mieszkanie 2 pokoi w Bugibba, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Bugibba, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
To pięknie przedstawione dwie sypialnie, dwie łazienki w dzielnicy Sought- after Salina ofer…
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Mieszkanie 3 pokoi w Mosta, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 Sypialnia Apartament 124; 2 piętro 124; Mosta Fantastyczna okazja do posiadania domu w sa…
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Penthouse w Mgarr, Malta
Penthouse
Mgarr, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten wspaniały penthouse położony w spokojnej miejscowości Mgarr jest teraz dostępny na sprze…
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Mieszkanie 2 pokoi w Mosta, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Przestronne Maisonette na sprzedaż w Mosta 174sq m Położony w cichej i poludniowej dzielnic…
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Mieszkanie 3 pokoi w Mosta, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 sypialnie Apartmemt w Mosta. Położony w dość obszarze jeszcze blisko do wszystkich udogodn…
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Mieszkanie 3 pokoi w Naxxar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ten wyjątkowy 3-sypialnia, 4-łazienkowe mieszkanie w prestiżowym San Pawl tat- Targa oferuje…
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Mieszkanie 1 pokój w Dingli, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Dingli, Malta
Sypialnie 1
Wybór 3 Maizonettes o przestronnym otwartym planie kuchnia / życie / jadalnia / 1 / 2 / 3 sy…
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Typy nieruchomości w Northern Region.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Northern Region, Malta

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
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