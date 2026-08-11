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Mieszkania na sprzedaż w Msida, Malta

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45 obiektów total found
Penthouse w Msida, Malta
Penthouse
Msida, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten stylowy dwupokojowy, dwułazienkowy w pełni umeblowany Penthouse oferuje zapierające dech…
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Mieszkanie 1 pokój w Msida, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Msida, Malta
Sypialnie 1
Blok 2 Apartments w bardzo dobrym miejscu w Msida blisko Uniwersytetu są sprzedawane razem, …
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Mieszkanie 2 pokoi w Msida, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Msida, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten czteropiętrowy, dwupokojowy apartament w Msidzie jest częścią nowo uruchomionego projekt…
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Penthouse w Msida, Malta
Penthouse
Msida, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowoczesny Penthouse na sprzedaż na planie w południowo-po obszarze Msida, oferując przestro…
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Mieszkanie 1 pokój w Msida, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Msida, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten blok apartamentowy w Msida oferuje sprzedane jednostki, z szeregiem układów do spełnieni…
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Mieszkanie 3 pokoi w Msida, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Msida, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Msida: Jasny i przestronny 3-pokojowy apartament w Msida o powierzchni 150m2 (Mater Dei area…
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Mieszkanie 3 pokoi w Msida, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Msida, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
3-pokojowe mieszkanie, już zbudowany składający się z 1 łazienki, K / L / D, umywalka i dost…
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Mieszkanie 1 pokój w Msida, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Msida, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ta maisonette Msida oferuje nowoczesny open- plan życia, kuchnia i jadalnia, przeznaczone za…
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Mieszkanie 1 pokój w Msida, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Msida, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Apartament w Msida obejmuje kompletne łazienki i drzwi wewnętrzne, i składa się z open- plan…
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Mieszkanie 1 pokój w Msida, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Msida, Malta
Sypialnie 1
Jasny i praktyczny 1 sypialnia Apartament w Msida jest reklamowane jako na sprzedaż nierucho…
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Mieszkanie 1 pokój w Msida, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Msida, Malta
Sypialnie 1
Wybór 1, 2 i 3 sypialnie do wykończenia w formie powłoki do sierpnia 2021. Ceny od 150k- 200k Euro
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Mieszkanie 1 pokój w Msida, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Msida, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Jasny i przytulny apartament dostępny w msida, w pełni umeblowany i gotowy do zamieszkania. …
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Penthouse w Msida, Malta
Penthouse
Msida, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Przedstawiamy wspaniały obiekt położony w popularnym obszarze Msidy. Ten Penthouse oferuje p…
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Penthouse w Msida, Malta
Penthouse
Msida, Malta
Sypialnie 1
Ten wspaniały Penthouse jest uosobieniem luksusowego życia. Położony w doskonałej lokalizacj…
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Mieszkanie 3 pokoi w Msida, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Msida, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowy apartament w Imsida: jasny, nowoczesny obiekt oferujący komfortowe, gotowe do poruszani…
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Mieszkanie 2 pokoi w Msida, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Msida, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wybór apartamentów w bardzo dobrym miejscu w Msida. Zakwaterowanie składa się z przestronnej…
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Mieszkanie 1 pokój w Msida, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Msida, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten nowoczesny blok Studio apartamenty znajduje się w pożądanym obszarze Msida. Oferuje dosk…
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Mieszkanie 4 pokoi w Msida, Malta
Mieszkanie 4 pokoi
Msida, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Przestronne 4-pokojowe apartamenty w Msida Koniec 2027 r. Wybór przestronnych 4-sypialnia, …
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Mieszkanie 3 pokoi w Msida, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Msida, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Bargain 1 piętro Apartament Msida Doskonała okazja do nabycia w pełni umeblowane mieszkanie…
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Mieszkanie 1 pokój w Msida, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Msida, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Msida - Nowy na rynku szeroki zakres 1, 2 i 3 Sypialnia, maisonettes, apartamenty i penthous…
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Mieszkanie 1 pokój w Msida, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Msida, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
5. piętro Apartament, z opcjonalnym Garaż / Freehold / 1 sypialnia plus 1 Study room / 1 łaz…
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Penthouse w Msida, Malta
Penthouse
Msida, Malta
1 Sypialnia Penthouse z własną przestrzenią powietrzną w Msida. Penthouse wyposażony jest w …
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Penthouse w Msida, Malta
Penthouse
Msida, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Penthouse w cichej okolicy w Msida, ale blisko do wszystkich udogodnień. W komplecie znajduj…
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Mieszkanie 3 pokoi w Msida, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Msida, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Ten przestronny 3 sypialnia, 1 apartament łazienkowy w Msida jest idealnym miejscem na wynaj…
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Mieszkanie 1 pokój w Msida, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Msida, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten w pełni umeblowany, darmowy apartament z jednopokojową sypialnią w Msida jest doskonałą …
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Mieszkanie 5 pokojów w Msida, Malta
Mieszkanie 5 pokojów
Msida, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Nowy, wysoko wykończony apartament Seafront w Msidzie, o powierzchni około 160 m2. Zakwatero…
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Mieszkanie 3 pokoi w Msida, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Msida, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowy rozwój w Msidzie, tuż za rogiem od promenady Ta Xbiex. Apartament 4, Apartament 10 i Ap…
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Penthouse w Msida, Malta
Penthouse
Msida, Malta
Sypialnie 3
Penthouse w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Msidy. Ten 3 sypialnie nieruchomości cz…
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Mieszkanie 2 pokoi w Msida, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Msida, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Na sprzedaż w poszukiwanej miejscowości Msida znajdują się 2 nowe kompleksy mieszkaniowe w p…
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Mieszkanie 4 pokoi w Msida, Malta
Mieszkanie 4 pokoi
Msida, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Na sprzedaż w poszukiwanej miejscowości Msida są te 2 brand- nowy kompleks mieszkaniowy w po…
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