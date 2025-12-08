Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z basenem na sprzedaż w Malta

Valletta
15
Saint Julians
118
Sliema
136
Msida
54
3 obiekty total found
Penthouse 10 pokojów w Marsascala, Malta
Penthouse 10 pokojów
Marsascala, Malta
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 5/1
Wyłącznie Marsascala Penthouse w cichej, sought- after okolicyDesigner- wykończone i w pełni…
$858,403
Zostaw prośbę
Penthouse 6 pokojów w Lija, Malta
Penthouse 6 pokojów
Lija, Malta
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 310 m²
Piętro 5/5
ATTARD - Wyłącznie na sprzedaż z RE / MAX - Ten z rodzaju wysoko wykończony i w pełni umeblo…
$1,15M
Zostaw prośbę
Penthouse 6 pokojów w Qawra, Malta
Penthouse 6 pokojów
Qawra, Malta
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Piętro 7/1
Brand-New Penthouse with Breathtaking Sea Views 🌊 Welcome to this stunning 7th-floor pent…
$697,595
Zostaw prośbę
