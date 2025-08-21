Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Southern Region, Malta

Qormi
68
Birzebbuga
41
Zebbug
35
Zurrieq
27
Mieszkanie 2 pokoi w Hamrun, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Położony w tętniącej życiem dzielnicy Hamrun, ten uroczy 1 pokojowy apartament oferuje dosko…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zurrieq, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zurrieq, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wybór z pierwszego / drugiego lub trzeciego piętra Apartamenty, położony w bardzo cichej lok…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Qormi, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Qormi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3-pokojowe mieszkanie w Qormi, bardzo centralne i blisko wszystkich udogodnień. Ten obiekt s…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Penthouse w Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupokojowe dwupoziomowe Penthouse w Hamrun, bardzo centralne jeszcze w dość obszarze i blis…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Qrendi, Malta
Penthouse
Qrendi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Penthouse 3 sypialnie w Qrendi bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Ten obiek…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Luqa, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Luqa, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Układ składa się z otwartego planu, kuchnia / mieszkanie / jadalnia prowadzi do przedniego b…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Qormi, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Qormi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Większy niż zwykle, bardzo jasny i przewiewny. Nieruchomość składa się z Open plan, Kuchnia,…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zurrieq, Malta
Penthouse
Zurrieq, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten wspaniały Penthouse w Zurrieq oferuje luksusowe i przestronne doświadczenie życia z 3 sy…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Qormi, Malta
Penthouse
Qormi, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten piękny Penthouse w samym sercu Qormi jest doskonałą okazją do inwestycji lub przytulnej …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Ghaxaq, Malta
Penthouse
Ghaxaq, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Nowy na rynku 2 penthouses w Ghaxaq. Nieruchomość składa się z otwartej kuchni plan, mieszka…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Siggiewi, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Siggiewi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
SOLE AGENCY - BARGAIN!!! Położony w uroczym mieście Siggiewi, jest to bardzo wykończone, ba…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Qormi, Malta
Penthouse
Qormi, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
2 sypialnie projektant Penthouse ustawiony w spokojnej i najlepszej okolicy Qormi granica Mr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duży Penthouse w tej spokojnej okolicy Birzebbugia. Zakwaterowanie składa się z przestronneg…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Ghaxaq, Malta
Penthouse
Ghaxaq, Malta
Nowy Penthouse Na rynku w Ghaxaq dwie sypialnie z ensuite, łazienka, otwarty plan kuchnia / …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Zaprojektowane, aby poprawić swoje życie, ten oszałamiający penthouse środków 163 SqM i stan…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Hamrun - Penthouse posiada otwarty plan kuchnia / mieszkanie / jadalnia, 2 sypialnie główne …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Siggiewi, Malta
Penthouse
Siggiewi, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Duży, wykończony apartament z własną przestrzenią powietrzną w nowym bloku w Siggiewi. Penth…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Siggiewi, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Siggiewi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wysoce wykończone 2 piętro Maisonette znajduje się w bardzo pięknej okolicy w Siggiewi ciesz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Siggiewi, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Siggiewi, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupoziomowy apartament składający się z otwartego planu kuchnia jadalnia i salon, łazienka …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Luqa, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Luqa, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
W pełni umeblowane 3 sypialnie Apartament położony w Luqa. Nieruchomość posiada duży otwarty…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Safi, Malta
Penthouse
Safi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ładnie wykończony Penthouse, o powierzchni 212 m2 znajduje się w spokojnej miejscowości Safi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 sypialnia Maisonette w samym sercu Birzebbugia składa się z 3 sypialni / kuchnia / pokój d…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Hamrun, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Nowa przychodząca rezydencja w Hamrun jest sprzedawana w pełni wykończone, w tym łazienki i …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Qormi, Malta
Penthouse
Qormi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Penthouse 3 sypialnia w Qormi bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień ta nierucho…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Safi, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Safi, Malta
Sypialnie 1
Wybór 3. piętra Apartament znajduje się w tym bardzo poszukiwanym obszarze Ibrag. Zakwaterow…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Qormi, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Qormi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowo zbudowany czarny 6 apartamentów w Qormi, Sprzedawane wykończone z wyłączeniem łazienek …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Qormi, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Qormi, Malta
Sypialnie 1
Kącik przestrzeni powietrznej w Qormi. 2 frontowe balkony i z tyłu jest poziom ulicy. 3 + 1 …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zurrieq, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zurrieq, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
ZURIEQ - A 170 m kw 3. piętro Duplex Apartament jest oferowany na sprzedaż w tym poszukiwany…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Luqa, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Luqa, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy blok na rynku, położony w cichej okolicy. Maisonette jest obecnie sprzedawany po cenie …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Penthouse w małym bloku do sprzedaży wykończone w tym łazienki i drzwi wewnętrzne. Znajduje …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę

