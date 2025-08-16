Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w San Gwann, Malta

49 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
NOWOŚĆ NA RYNKU - SAN GWANN - Apartament na drugim piętrze stanowiący część bardzo inteligen…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w San Gwann, Malta
Mieszkanie 1 pokój
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Jeden apartament BEDROOMED rozpoczynający się od 192,000 euro - nowy, wysoko wykończony blok…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy rozwój, położony w bardzo cichej okolicy San Gwann. Ten 2-pokojowy dwupoziomowy apartam…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Mieszkanie 3 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Odkryj rzadką okazję, aby posiadać ten wspaniały dwupoziomowy penthouse, położony w prestiżo…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wysoce wykończony apartament, położony w cichej dzielnicy mieszkalnej w San Gwann. W apartam…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
6 x jeden / dwie sypialnie apartamenty znajduje się w San Gwann bardzo centralne i blisko do…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w San Gwann, Malta
Mieszkanie 1 pokój
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Nowy rozwój, położony w bardzo cichej okolicy San Gwann. Ten 1 pokojowy apartament jest ofer…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w San Gwann, Malta
Penthouse
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Nowy projekt bloku penthouse, który zostanie ukończony w 2025 roku jest sprzedawany Wykończo…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
NOWOŚĆ NA RYNKU - SAN GWANN - Apartament na pierwszym piętrze stanowiący część bardzo inteli…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
TRZY BEDROMED APARTAMENT STARTUJĄCY Z €325,000 - Nowy wysoko wykończony blok apartamentów ob…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 pokojowe mieszkanie, wykończone i umeblowane. Możliwość przedłużenia tego mieszkania. Nieu…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Doświadcz idealnej równowagi luksusu i wygody w tym oszałamiającym 4 piętrze 2-pokojowe mies…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w San Gwann, Malta
Penthouse
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
San Gwann 3 sypialnia Penthouse został zbudowany i sprzedany. W tym łazienki i kuchnia
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Ten oszałamiający apartament z 3 sypialniami jest must-see dla tych, którzy szukają nowoczes…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nadal na plan to 2 pokojowe mieszkanie w bardzo cichej okolicy w San Gwann jeszcze blisko do…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w San Gwann, Malta
Penthouse
San Gwann, Malta
Oszałamiający apartament dwupokojowy, który oferuje powierzchnię zewnętrzną 152m2, który będ…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w San Gwann, Malta
Mieszkanie 1 pokój
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1 pokojowe mieszkanie w Kappara, ta nieruchomość składa się z otwartej kuchni planu / życia …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wybór apartamentów w bardzo dobrej okolicy w San Gwann. Zakwaterowanie składa się z otwartej…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w San Gwann, Malta
Penthouse
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy rozwój w San Gwann, w odległości spaceru od sklepów i wszystkich udogodnień. Penthouse …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 sypialnie apartament główny z łazienką Apartament jest w układzie otwarty plan kuchnia jad…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten nowy apartament z trzema sypialniami, zagnieżdżony w małym bloku zaledwie pięciu jednost…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nadal na plan tych 3 pokojowe apartamenty w bardzo cichej okolicy w San Gwann jeszcze blisko…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w San Gwann, Malta
Penthouse
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Apartament z dwoma sypialniami w centrum San Gwann. Nadal w budowie, będzie gotowy do końca …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Fantastyczna okazja do nabycia mieszkania 145m2 3 Sypialnia w samym sercu San Gwann w odległ…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy devloption, centralnie położony w sercu Kappa. Wszystkie apartamenty będą sprzedawane w…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowy rozwój w San Gwann, w odległości spaceru od sklepów i wszystkich udogodnień. Wszystkie …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wysoce wykończony apartament w zupełnie nowym bloku, położony w bardzo dobrej okolicy w San …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w San Gwann, Malta
Penthouse
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Penthouse, położony w tej cichej dzielnicy mieszkalnej w San Gwann. Zakwaterowanie składa si…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten nowoczesny apartament na pierwszym piętrze w inteligentnym bloku w San Gwann jest sprzed…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nieruchomość składa się z otwartego samolotu z balkonem, kuchnia życia, 3 sypialnie główne z…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
