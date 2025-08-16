Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Malta
  3. Birżebbuġa
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Birzebbuga, Malta

penthouse’y
10
2 pokojowe
14
3 pokojowe
22
41 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Nie przegap swojej szansy na posiadanie tej oszałamiającej 2 sypialnie podniesiony maisonett…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowe apartamenty na drugim i trzecim piętrze składające się z otwartego planu kuchnia / jada…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wysoce wykończone 3 sypialnie, penthouse 159m2 znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej w…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten oszałamiający dwie sypialnie, dwie łazienki maisonette znajduje się w pięknym mieście Bi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 sypialnia Maisonette w Birzebbugia (tal Papa Area) blisko do wszystkich i blisko wszystkic…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Wybór apartamentów w Birzebbugia składający się z kuchni, mieszkanie i jadalnia, 2 sypialnie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
2 sypialnie, 1 łazienka, otwarty plan, tylne i przednie balkony
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Dwupoziomowy penthouse w Birzebbugia położony na czwartym i piątym piętrze, składający się z…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Bardzo przestronne squarish apartamenty z dużymi powierzchniami na rynku za €215.000.•• Otwa…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 4 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Piękny duży apartament z przestrzenią powietrzną w Birzebbuga Oferuje widok na morze Bardzo …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duży apartament z widokiem na morze w birzebbuga 3 sypialnie Masywny naturalnie oświetlony o…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wysoko wykończony apartament z 3 sypialniami, główny z ensuite chwali się 50 m2 salon, ponad…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie
Birzebbuga, Malta
Nowe apartamenty w Birzebbugia zostaną uzupełnione w formie powłoki do marca 2026 roku będąc…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Maisonette 3 sypialnie Garaż połączony Podwórko Gotowi do wejścia Poglądy morskie
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy na rynku. Mieszkanie na 1. piętrze. 2 sypialnie, 2 łazienki, balkon z tyłu i 1 garaż sa…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 4 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Nową, samotną maisonette w Birzebbuga. Ta właściwość jest w formie powłoki z pakietów wykońc…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 apartamenty w tym samym bloku w Birzebbugia, bardzo centralne i blisko wszystkich udogodni…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy apartament z 2 sypialniami w samym sercu Birzebbugia jest sprzedawane wykończone, z wył…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Bardzo przestronne markizy rozpinane z dużymi powierzchniami na rynku 220.000 Otwarty plan k…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Witamy w twoim wymarzonym domu w uroczym nadmorskim mieście Birzebbugia. Ten wspaniały apart…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 1
2 Nabrzeże morskie klasy 4 Sklepy w doskonałej okolicy w Birzebbugia Wliczone są również 3 A…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Szukasz wymarzonego domu w uroczym nadmorskim mieście? Nie patrzeć dalej niż ten oszałamiają…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Ten wspaniały obiekt znajduje się w uroczej miejscowości Birzebbugia i oferuje doskonałą oka…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Brand new Penthouse składający się z otwartego planu kuchnia / jadalnia i mieszkanie, 3 sypi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Apartament z 2 sypialniami w formie muszli w okolicy Birzebbugia. Obiekt składa się z 2 sypi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Apartament 2 sypialnie w Birzebbugia. Położony w dość obszarze jeszcze blisko do wszystkich …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Birzebbuga, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Maisonette parter Widok z boku od drzwi frontowych 2 sypialnie Podwórko i małe podwórko wewnętrzne
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Bardzo przestronny płaski apartament z dużymi powierzchniami na rynku za 255,000 €.•• Otwart…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Penthouse na obrzeżach Birzebbuga 3 sypialnie 2 tarasy Blok czterech
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duży Penthouse w tej spokojnej okolicy Birzebbugia. Zakwaterowanie składa się z przestronneg…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
