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Mieszkania na sprzedaż w Birkirkara, Malta

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103 obiekty total found
Mieszkanie w Birkirkara, Malta
Mieszkanie
Birkirkara, Malta
Na sprzedaż Birkirkara (obszar Balzan) Wybór większych niż zwykle jednostek mieszkalnych sta…
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Mieszkanie 1 pokój w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1 sypialnia Maisonette w Birkirkara z własną przestrzenią powietrzną. Dla rozwoju dla dodatk…
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Mieszkanie 1 pokój w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Blok 3 jednostek z windą do wszystkich pięter. Apartament na trzecim (górnym piętrze) posiad…
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie w Birkirkara, Malta
Mieszkanie
Birkirkara, Malta
NA
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Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 Sypialnia Penthouse dostępny, znajduje się w tej cichej dzielnicy mieszkalnej w Birkirkara…
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Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Birkirkara 3-pokojowe mieszkanie jest sprzedawane wykończone bez drzwi i łazienek. Dostępne …
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Mieszkanie w Birkirkara, Malta
Mieszkanie
Birkirkara, Malta
Nowoczesny apartament w Birkirkara Freehold Położony w bardzo sought-after obszarze Birkirk…
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Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Ta nieruchomość jest przestronnym penthouse z jedną sypialnią w Birkirkara, obecnie skonfigu…
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Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Penthouse in the seek area of B 'Kara (near to Mriehel). Będą sprzedawane wysoko wykończone …
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Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wybór 3 sypialnie Maisonettes, znajduje się w tym prime są w Birkirkara, sprzedawane na plan…
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Mieszkanie 2 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piękny dwupoziomowy penthouse położony w dzielnicy po południu Birkirkara, oferujący nowocze…
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Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Półwyselekcjonowany dwupoziomowy apartament z prywatną przestrzenią powietrzną. Duży umeblow…
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Mieszkanie w Birkirkara, Malta
Mieszkanie
Birkirkara, Malta
NA
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Mieszkanie w Birkirkara, Malta
Mieszkanie
Birkirkara, Malta
Smart Investment Opportunity 1-Sypialnia Apartament w Prime Birkirkara Lokalizacja Położony…
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Mieszkanie 1 pokój w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Ten nowoczesny dwupoziomowy apartament oferuje około 96m2 powierzchni wewnętrznej i 12m2 pow…
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Mieszkanie 2 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Odkryj ten przestronny apartament 2-sypialnia, 2-łazienka na planie znajduje się w samym ser…
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Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Przedstawiamy olśniewającą samotną Maisonette w Birkirkara, zachwycającą luksusową cechą i d…
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Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten wspaniały Penthouse w Birkirkara to marzenie dla każdego, kto szuka luksusowego życia. O…
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Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Bardzo jasny apartament z trzema sypialniami położony na drugim piętrze, częściowo z dachu. …
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Mieszkanie 1 pokój w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Wybór 1 i 2 pokojowe apartamenty, znajduje się w tym prime są w Birkirkara, sprzedawane na p…
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Mieszkanie w Birkirkara, Malta
Mieszkanie
Birkirkara, Malta
Liczba łazienek 2
Rzadka okazja w Birkirkara, aby uzyskać większy niż zwykle trzy sypialnie maisonette podłogi…
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Mieszkanie 1 pokój w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piękny apartament z 2 sypialniami, 2 łazienki i duży salon. Sprzedać zgodnie z planem
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Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten Parter Maisonette składa się z sali wejściowej, która prowadzi do salonu / salonu, łazie…
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Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten piękny apartament na 2. piętrze oferuje przestronny, otwarty plan, idealny dla rozrywkow…
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Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Przedstawiamy oszałamiające 3-pokojowe, 2-łazienkowe mieszkanie na sprzedaż w spokojnej i so…
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Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Podwyższony maisonette parter położony w dobrym obszarze B 'Kara blisko "Knisja l- qadima". …
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Mieszkanie 2 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
FULLY FINISHED 2 sypialnie Apartament z dużym podwórzem 2 Przestronne sypialnie / W pełni w…
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Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowy na rynku wybór apartamentów pierwszego / drugiego i trzeciego piętra nadal na planie, s…
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Mieszkanie 9 pokojów w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 9 pokojów
Birkirkara, Malta
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/1
Wejdź w ten stylowy apartament z trzema sypialniami, przeznaczony do nowoczesnego, komfortow…
$513 201
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Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Kilka pozostałych jednostek w tym nowoczesnym nowym bloku znajduje się w tej bardzo spokojne…
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