Mieszkania na sprzedaż w Gozo Region, Malta

Mieszkanie 2 pokoi w Munxar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Munxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten przytulny apartament, położony w uroczej miejscowości Munxar, jest doskonałą okazją dla …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Munxar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Munxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Trzypokojowe mieszkanie w jednym z najpiękniejszych obszarów w górnej części Xlendi. Dwie ła…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Munxar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Munxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ta oszałamiająca nieruchomość znajduje się w uroczej miejscowości Xlendi jest doskonałą okaz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Nadur, Malta
Mieszkanie 4 pokoi
Nadur, Malta
Sypialnie 4
Ten przestronny apartament z 4 sypialniami znajduje się w malowniczej miejscowości Nadur, Go…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piękny duży układ nowoczesny penthouse położony w jednym z najlepszych obszarów w Zebbug, bu…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Munxar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Munxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Położony w uroczej nadmorskiej miejscowości Xlendi jest piękny 2 sypialnie, 1 apartament łaz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Munxar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Munxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten uroczy Maisonette w malowniczej miejscowości Xlendi jest doskonałą okazją inwestycyjną. …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sannat, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sannat, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten oszałamiający 3 sypialnia, 2 apartament łazienka znajduje się w uroczej miejscowości San…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zebbug, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten piękny apartament w uroczym mieście Marsalforn oferuje wyjątkową okazję do posiadania ka…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Saint Lawrence, Malta
Penthouse
Saint Lawrence, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Oszałamiający 1 Sypialnia Apartament znajduje się w pięknej miejscowości San Lawrenz, Gozo, …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Munxar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Munxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten pięknie urządzony apartament na sprzedaż w Munxar jest doskonałą okazją do posiadania pr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten piękny apartament w uroczym mieście Marsalforn oferuje wyjątkową okazję do posiadania ka…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Xaghra, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Xaghra, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Skorzystaj z tej niesamowitej okazji do posiadania uroczej 1 sypialni, 1 apartament łazienka…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zebbug, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wprowadzenie na rynek w Zebbug, Malta! Ten nowoczesny apartament posiada 2 przestronne pokoj…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Xaghra, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Xaghra, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Na sprzeda? w skorupk? w 3 sypialnie 3? azienka (2 ensuite) mieszkanie w Xaghra. Otwarty pla…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Xaghra, Malta
Penthouse
Xaghra, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten apartament znajduje się w Xaghra posiada 2 sypialnie z jednym en- suite i łazienkę. Obie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Nadur, Malta
Penthouse
Nadur, Malta
Penthouse 3 sypialnie w Nadur z widokiem na Kanał. Ten obiekt posiada 3 sypialnie i 2 łazien…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten piękny apartament w uroczym mieście Marsalforn oferuje wyjątkową okazję do posiadania ka…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Qala, Malta
Penthouse
Qala, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Apartament z dwoma sypialniami w Qala. Ten obiekt składa się z 2 sypialni głównych z en- sui…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Xaghra, Malta
Mieszkanie
Xaghra, Malta
Nowy blok obejmujący apartamenty i penthouses
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sannat, Malta
Penthouse
Sannat, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Sannat Gozo - 3-pokojowy narożnik Penthouse z niezakłóconym widokiem. Powierzchnia wewnętrzn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten piękny apartament w uroczym mieście Marsalforn oferuje wyjątkową okazję do posiadania ka…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Xewkija, Malta
Penthouse
Xewkija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ładnie wykończony Penthouse położony w tej spokojnej okolicy Xewkija w małym bloku 4. Zakwat…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Xewkija, Malta
Penthouse
Xewkija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Przestronne 3-sypialnia, 2-łazienka penthouse znajduje się w Xewkija, oferuje 117m ² powierz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Xaghra, Malta
Penthouse
Xaghra, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Penthouse w Zebbug, serwowane z windą w bloku 5 jednostek. Obiekt oferuje 2 sypialnie i 1 ła…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Munxar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Munxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 sypialnia 2 łazienka (1 en- suite) penthouse z basenem na dachu znajduje się w cichej ulic…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Nadur, Malta
Penthouse
Nadur, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 sypialnie przestronny apartament w Nadur, Ten obiekt składa się z kuchni / życia / jadalni…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w jednym z najlepszych obszarów mieszkalnych Haz- Zebbug jest to wysoko wykończony …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Xaghra, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Xaghra, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Penthouse znajduje się w samym sercu Rabat z 3 przestronne sypialnie, 3 łazienki i pralnia, …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sannat, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Sannat, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Apartamenty w nowym bloku w miłej okolicy w Sannat
Cena na żądanie
Zostaw prośbę

