8 Smilšu Street

Budynek został oddany do użytku po pełnym remoncie. Dom położony jest obok Ziedoņdārzs, wygodnego transportu publicznego. Infrastruktura - Opracowana z rosnącą wartością na przyszłość, pobliskie sklepy, restauracje, kluby sportowe itp. Wykończenie: dekoracja końcowa, drewniane okna Wyposażenie: wbudowana kuchnia, zmywarka do naczyń, piekarnik, lodówka, wyposażona łazienka, wanna, suszarka do ręczników, pralka dom Parking: parking na podwórku, parking na dziedzińcu Komunikacja: ogrzewanie gazowe za pomocą pojedynczego licznika, optyczny dostęp do Internetu, zaopatrzenie w wodę w mieście, kanalizacja miejska Bezpieczeństwo: metalowe drzwi, dostępny alarm, blokada kodu, zamknięte schody, zamknięty dziedziniec Pomieszczenie do przechowywania w piwnicy. Dodatki do domu i domu - odnowiony budynek, okna wychodzą na podwórze, zamknięte schody, winda dostępna. Terytorium - transport publiczny, w pobliżu parku, terytorium zamknięte, miejsce parkingowe. Planowanie - funkcjonalny i inteligentny projekt przestrzeni, dwa pokoje oddzielone, kuchnia połączona z salonem. Sprzęt - wszystkie niezbędne urządzenia gospodarstwa domowego, lodówka, pralka, piekarnik, kuchenka elektryczna, okap kuchenny, zmywarka do naczyń. Dodatki - optyczny internet, nadzór wideo, domofon, klimatyzator. Nieruchomość i ogrzewanie - poddasze, piwnica, ogrzewanie gazowe. Łazienka - dwie łazienki, bidet, wanna, prysznic. Jeśli ta oferta naprawdę do ciebie przemawiała, wzywam do przeglądu mieszkania. Prześlij swoją wizytę e-mailem lub telefonicznie.