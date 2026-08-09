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Domy na sprzedaż w Jurmała, Łotwa

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362 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 5 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 345 m²
Piętro 3/3
Najwyższy front z dwoma zabytkowymi budynkami oznaczonymi jako zabytki architektoniczne. Cen…
$856,233
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Dom 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Dom 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 148 m²
Nowy, nowoczesny dom położony w prestiżowej lokalizacji Jurmala, w Bulduri jest oferowany na…
$632,367
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Agencja
VIP Real
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Dom 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Dom 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 144 m²
Piętro 1
eko dom, w prestiżowej dzielnicy Xenos Jurmala, nowoczesny i niedawno zbudowany. 200 m do mo…
$572,263
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LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Dom 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Liczba kondygnacji 3
Ekspozycyjna oferta: nieruchomość w pobliżu Parku Przyrody Ragakapa, w odległości krótkiego …
$2,56M
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Dom w Jurmała, Łotwa
Dom
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Świetna infrastruktura, oszałamiająco piękna przyroda, w pobliżu brzegu rzeki Lielupe, jacht…
$1,51M
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Dom w Jurmała, Łotwa
Dom
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/2
Sprzedajemy unikalną nieruchomość w malowniczym miejscu - Jurmala, Lielupe, w pobliżu rzeki …
$942,691
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Dom 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Dom 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 239 m²
Liczba kondygnacji 3
Penthouse z tarasem w klubie "Marsylia" w Dzintari.Idealne miejsce do zamieszkania - w pobli…
$914,706
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom 6 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 6 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 325 m²
Liczba kondygnacji 2
W domu znajduje się 5 sypialni, 3 toalety (2 z nich to łazienki), sauna, 2 salony z pięknym …
$696,184
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Dom 8 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 8 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 600 m²
Piętro 3/3
Ekskluzywna willa z domem rodzinnym znajduje się we wspaniałej lokalizacji, w pobliżu rzeki …
$1,88M
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Dom 6 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 6 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 365 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy dom (można podzielić na dwie rodziny), 8 pokoi, 3 wejścia do domu (+ wejście do garażu)…
$568,550
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Dom 8 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 8 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 8
Piętro 2/2
Wynajem tej nieruchomości na długi czasWynajem tej nieruchomości na wynajem letniOferujemy p…
$1,40M
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Dom 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Dom 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 355 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy budynek, wszystkie komunikacji miejskiej, nowoczesny remont, okna panoramiczne, w pełni…
$1,57M
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 6 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 6 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 326 m²
Piętro 2/2
Nowoczesny dom prywatny z dużą działką w Melluži, JūrmalaOferujemy ekskluzywny prywatny dom …
$1,04M
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Dom 5 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 5 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 177 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy dom na sprzedaż w Bulduri! Powierzchnia: 500 m ², powierzchnia domu: 177 m ². Na p…
$288,916
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 6 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 6 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 2
nowoczesny remont, w pełni umeblowany, wbudowany w kuchnię, kominek, sauna, basen, ogrzewani…
$754,199
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 5 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 5 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 234 m²
Liczba kondygnacji 3
nowy budynek, okna z tworzywa sztucznego, wszystkie komunikacji miejskiej, dom rzędowy, nowo…
$446,718
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Dom w Jurmała, Łotwa
Dom
Jurmała, Łotwa
$640,276
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Dom 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Drewniany dom jest na sprzedaż przy rzece Lielupe, w Melluži, przy ulicy Saulgriežu.Dom zbud…
$370,138
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Szeregowiec 5 pokojów w Jurmała, Łotwa
Szeregowiec 5 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 293 m²
Na sprzedaż przestronny wielopoziomowy apartament w pobliżu morza.Dom został uruchomiony w 2…
$348,812
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom 10 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 10 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 400 m²
Piętro 2/2
Elegancki prywatny dom w prestiżowej lokalizacji, obok morza i rzeki.Unikalna oferta w jedny…
$1,02M
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Dom 7 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 7 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 360 m²
Piętro 2
Współczesna willa w samym sercu Majori - zaledwie kilka kroków od ulicy Jomas i morza. Obiek…
$2,20M
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Dom 6 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 6 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 2
$454,725
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 11 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 11 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 11
Powierzchnia 600 m²
Piętro 2
Oferujemy ekskluzywną willę w samym sercu Jurmala, zaledwie kilka kroków od plaży. Idealne m…
$2,27M
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Dom 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Dom 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 833 m²
Przestronne, klasycznie stworzone prywatne nieruchomości. Cicha i prestiżowa dzielnica Lielu…
$5,29M
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom 10 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 10 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 4/4
Prywatny 4-piętrowy dom wyłącznie w Jurmala, oferta Kemeri na sprzedaż. prywatny dom zosta…
$977,606
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Dom 6 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 6 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 2
wszystkie komunikacji miejskiej, w pełni umeblowane, built- w kuchni, built- w meblach, jacu…
$870,230
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 5 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 5 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 1
$404,932
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 11 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 11 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 11
Powierzchnia 1 286 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy elegancki dwór w najbardziej prestiżowej dzielnicy Jurmala, otoczony licznymi sosn…
$5,42M
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Dom 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Dom 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 2
$430,959
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 6 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 6 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 470 m²
Piętro 1/2
Rezydencja w cichym miejscu w Jurmala, między morzem i rzeką Lielupe, cichy w przytulnej lok…
$1,14M
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Parametry nieruchomości w Jurmała, Łotwa

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
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