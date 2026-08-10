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Domy na sprzedaż w Ryga, Łotwa

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171 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 5 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 379 m²
Liczba kondygnacji 3
$921,539
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 5 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 5 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 334 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny prywatny dom w Rydze oferuje Sprzedaż! Dom znajduje się na przytulnej i słoneczn…
$423,512
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Dom w Ryga, Łotwa
Dom
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 1 160 m²
Liczba kondygnacji 5
Dom i dom extra - narożny dom, frontowy budynek, ulica dom, winda dostępna, okna po obu stro…
$2,92M
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Dom w Ryga, Łotwa
Dom
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 1 594 m²
Na sprzedaż trzygwiazdkowy hotel w Rydze z 46 pokojami i doskonałą lokalizacją.Projekt może …
$1,88M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 45 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 45 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 45
Powierzchnia 1 350 m²
Liczba kondygnacji 5
Historyczny dom wynajmowany został zbudowany w 1926 roku.W 2006 architekt Heinrich Gerhard P…
$992,702
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Dom 45 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 45 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 45
Powierzchnia 2 800 m²
Liczba kondygnacji 4
Oferujemy do zakupu zabytkowego domu wynajmu w Old Riga, Aspazijas Boulevard 32 Dom został z…
$7,59M
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Dom 6 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 6 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 2
nowoczesna renowacja, w pełni umeblowane, wbudowane w kuchnię, kominek, sauna, ogrzewanie po…
$452,520
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom w Ryga, Łotwa
Dom
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 2 451 m²
Liczba kondygnacji 4
Fantastyczny dom na sprzedaż w centrum Rygi, położony po drugiej stronie ulicy od dwóch malo…
$3,50M
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Dom 7 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 7 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 220 m²
Piętro 2/2
Sprzedajemy unikalną nieruchomość dla miłośników przyrody. Położony w Adaga volost, zaledwie…
$820,663
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Dom 5 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 5 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 410 m²
Piętro 3/3
$1,05M
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Dom 36 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 36 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 36
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 7
Dom jest własnością spółki zależnej i jest sprzedawany jako akcje SIA. Podczas rekonstrukcji…
$1,97M
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Dom 10 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 10 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 443 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy dwupiętrowy dom z gentryfikowanym terytorium i budynków konserwacyjnych w zielonej…
$1,75M
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Dom 5 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 5 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 400 m²
Piętro 2/2
Ekskluzywna oferta w Vetzaki.Na sprzeda? jako dwukondygnacyjny dom z basenem.Przy budowie do…
$733,204
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Dom 79 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 79 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 79
Powierzchnia 2 682 m²
Liczba kondygnacji 6
Budynek przy ul. Peldu 15, położony w samym centrum Rygi, został zbudowany w 1986 roku w his…
$4,61M
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Dom 6 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 6 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 410 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż - jasny i przestronny dom rodzinny z ogrodem w jednej z najlepszych części Rygi …
$1,29M
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Dom 9 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 9 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 9
Powierzchnia 1 396 m²
Dom na sprzedaż w aktywnym centrum Rygi.Całkowita powierzchnia domu: 1396,6 m2.Powierzchnia …
$1,64M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Dom w Ryga, Łotwa
Dom
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 960 m²
Piętro 2/2
Na sprzeda? budynek pod rekonstrukcj?. Wszystkie narzędzia, rozwiązania grzewcze plany granu…
$315,329
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Dom 30 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 30 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 30
Powierzchnia 917 m²
Liczba kondygnacji 2
Obiekt znajduje się w centrum Rygi, na rogu ulic Stabu i Chaka. Ciężki ruch i ruch stóp, w p…
$1,17M
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Dom 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Dom 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy kupić elegancką i nowoczesną willę (twin) w jednym z najbardziej prestiżowych obsz…
$640,099
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Szeregowiec 5 pokojów w Ryga, Łotwa
Szeregowiec 5 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Ciesz się komfortem i nowoczesnym doświadczeniem w nowym projekcie klasy biznesowej w Mežapa…
$493,269
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom 20 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 20 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 20
Powierzchnia 775 m²
Piętro 3/3
DLA SPRZEDAŻY: BUDOWANIE URZĘDU Z WYSOKIEM WZROSTU W SPRAWIE INWESTYCJI Adres: Valmieras St…
$314,487
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Dom 85 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 85 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 85
Powierzchnia 2 928 m²
Liczba kondygnacji 6
Budynek mieszkalny na sprzedaż w starym mieście Ryga. Został zbudowany w 1879, adress Pasta …
$2,69M
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Dom 20 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 20 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 20
Powierzchnia 1 421 m²
Na sprzeda? - klasyczny dom z wysok? sprawno? ci energetycznej.Uruchomienie w lecie 2023 bud…
$3,76M
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom 12 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 12 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 12
Powierzchnia 644 m²
Piętro 2/2
Nieruchomość inwestycyjna w Čiekurkalns - Apartament z potencjałem rozwoju W Čiekurkalns of…
$230,499
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Dom 25 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 25 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 25
Powierzchnia 987 m²
Piętro 1/4
Dom na ulicy, Nowy budynek, miejsce parkingowe, winda dostępna, taras, okna po obu stronach …
$1,35M
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Dom 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Dom 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom jest oferowany do wynajęcia szeroki, lekki dom rodzinny z ogrodem w najlepszej części Ry…
$1,28M
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Dom w Ryga, Łotwa
Dom
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 2 018 m²
Liczba kondygnacji 3
3-piętrowe budynki handlowe cegły na sprzedaż w centrum miasta Ryga o łącznej powierzchni 20…
$1,52M
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Dom 36 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 36 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 36
Powierzchnia 1 237 m²
Piętro 4/4
Na sprzedaż: 4- Story Office Building w Central Bruņinieku i Valmieras Street District Ad O…
$700,731
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Dom 6 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 6 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 228 m²
Liczba kondygnacji 2
$290,321
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom w Ryga, Łotwa
Dom
Ryga, Łotwa
$266,513
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Parametry nieruchomości w Ryga, Łotwa

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