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Domy na sprzedaż w Dyneburg, Łotwa

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3 obiekty total found
Dom 99 pokojów w Dyneburg, Łotwa
Dom 99 pokojów
Dyneburg, Łotwa
Pokoje 99
Powierzchnia 3 300 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel znajduje się w jednym z najbardziej spokojnych i cichych miejsc w mieście Daugavpils, …
$1,88M
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Dom 5 pokojów w Dyneburg, Łotwa
Dom 5 pokojów
Dyneburg, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy budynek na sprzedaż w Jurmala, Pumpuri, Ezeru 52. Dom ma drewniane okna ( 3e opakowanie…
$325,691
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Dom 5 pokojów w Dyneburg, Łotwa
Dom 5 pokojów
Dyneburg, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 327 m²
Liczba kondygnacji 2
$471,726
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Parametry nieruchomości w Dyneburg, Łotwa

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