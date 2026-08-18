Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Zygwold
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Zygwold, Łotwa

;
4 obiekty total found
Dom 12 pokojów w Zygwold, Łotwa
Dom 12 pokojów
Zygwold, Łotwa
Pokoje 12
Powierzchnia 503 m²
Liczba kondygnacji 2
$748,690
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 33 pokoi w Zygwold, Łotwa
Dom 33 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 33
Powierzchnia 2 735 m²
Piętro 1/3
Wyjątkowa okazja, aby kupić "Krimulda Manor" kompleks. Dom rezydencji Krimulda jest nadal fu…
$3,50M
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Zygwold, Łotwa
Dom 8 pokojów
Zygwold, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 155 m²
Piętro 2/2
Wspaniała nieruchomość w doskonałej lokalizacji w Sigulda. Odnowiony budynek z przestronnym …
$227,737
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Dom w Zygwold, Łotwa
Dom
Zygwold, Łotwa
Powierzchnia 7 000 m²
Piętro 3/3
Historyczne centrum Krimuldy znajduje się na prawym brzegu rzeki Gauja. Dom właścicieli ziem…
$3,21M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się