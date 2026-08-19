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Domy na sprzedaż w Kekavas pagasts, Łotwa

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11 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 215 m²
Piętro 1/2
$384,324
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 4 pokoi w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 4 pokoi
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
$276,698
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 5 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2/2
Klasyczny dom estetyczny z pięknym przestronnym dziedzińcem na długookresowym czynszu w Katl…
$498,046
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom 8 pokojów w Lapenieki, Łotwa
Dom 8 pokojów
Lapenieki, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 425 m²
Liczba kondygnacji 2
$410,529
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom w Plakanciems, Łotwa
Dom
Plakanciems, Łotwa
Powierzchnia 500 m²
Piętro 4/4
Dom znajduje się w Kekava volost, zaledwie 15 minut jazdy od Rygi. Ciche, spokojne i zielone…
$587,027
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Dom 6 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 818 m²
Liczba kondygnacji 3
niezależne ogrzewanie, miejskie zaopatrzenie w wodę, ścieki miejskie, dobrze utrzymany obsza…
$1,40M
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
LDV InvestLDV Invest
Dom 8 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 8 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 319 m²
Piętro 1/3
$372,379
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 4 pokoi w Dzerumi, Łotwa
Dom 4 pokoi
Dzerumi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 117 m²
Piętro 1/2
$138,515
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 8 pokojów w Dzerumi, Łotwa
Dom 8 pokojów
Dzerumi, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
$198,432
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 10 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 10 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 612 m²
Liczba kondygnacji 3
$515,540
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 12 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 12 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 12
Powierzchnia 1 123 m²
Liczba kondygnacji 2
jest obecnie jednym z najpiękniejszych, ekskluzywnych i najdroższych domów w Jurmali. Dom …
$6,30M
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Parametry nieruchomości w Kekavas pagasts, Łotwa

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