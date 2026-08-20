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Domy na sprzedaż w Jełgawa, Łotwa

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4 obiekty total found
Dom 2 pokoi w Jełgawa, Łotwa
Dom 2 pokoi
Jełgawa, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1/1
$180,686
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 3 pokoi w Jełgawa, Łotwa
Dom 3 pokoi
Jełgawa, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/1
Kompaktowy, wygodny i ciepły drewniany dom ramowy jest na sprzedaż. Zbudowany dwa lata temu …
$102,193
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Dom 5 pokojów w Jełgawa, Łotwa
Dom 5 pokojów
Jełgawa, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 386 m²
Piętro 3/3
Nieruchomość z bardzo dużą działką ziemi, prywatności i możliwości rozwoju w pobliżu Jelgava…
$205,896
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom 6 pokojów w Jełgawa, Łotwa
Dom 6 pokojów
Jełgawa, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 487 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom znajduje się w prywatnej części Melluzi. „Smart Home” w ekskluzywnej lokalizacji - stref…
$1,36M
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Parametry nieruchomości w Jełgawa, Łotwa

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