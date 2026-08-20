Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Jełgawa
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Jełgawa, Łotwa

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
10 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Jełgawa, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Jełgawa, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/5
$40,189
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 2 pokoi w Jełgawa, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jełgawa, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/6
Na sprzedaż piękny i dobrze utrzymany dwupokojowy apartament z wysokiej jakości, ekskluzywne…
$99,270
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Jełgawa, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Jełgawa, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 1/5
$34,235
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie w Jełgawa, Łotwa
Mieszkanie
Jełgawa, Łotwa
Powierzchnia 68 m²
Piętro 3/5
Nowy projekt na starym mieście. Jest to stabilna, ukierunkowana przestrzeń życiowa, która of…
$179,130
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Jełgawa, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Jełgawa, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 88 m²
Piętro 3/5
Nowy projekt na starym mieście. Jest to stabilna, ukierunkowana przestrzeń życiowa, która of…
$223,508
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Jełgawa, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jełgawa, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 3/5
Nowy projekt na starym mieście. Jest to stabilna, ukierunkowana przestrzeń życiowa, która of…
$125,044
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Jełgawa, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jełgawa, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 93 m²
Piętro 3/5
Nowy projekt na starym mieście. Jest to stabilna, ukierunkowana przestrzeń życiowa, która of…
$252,946
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Jełgawa, Łotwa
Mieszkanie
Jełgawa, Łotwa
Powierzchnia 138 m²
Piętro 3/5
Nowy projekt na starym mieście. Jest to stabilna, ukierunkowana przestrzeń życiowa, która of…
$557,383
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jełgawa, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jełgawa, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 78 m²
Piętro 5/5
Nowy projekt na starym mieście. Jest to stabilna, ukierunkowana przestrzeń życiowa, która of…
$220,125
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Jełgawa, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jełgawa, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 6/6
Apartament z szarą dekoracją w odnowionym domu Rydzenes Rezidence. W domu i mieszkaniach prz…
$61,986
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Jełgawa, Łotwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się