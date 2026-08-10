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Mieszkania na sprzedaż w Ogre, Łotwa

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4 obiekty total found
Mieszkanie 6 pokojów w Ogre, Łotwa
Mieszkanie 6 pokojów
Ogre, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 190 m²
Piękny i przestronny apartament z historyczną aurą w luksusowym domu prewary Art Nouveau zbu…
$508,537
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Metropolis Riga
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Mieszkanie 4 pokoi w Ogre, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ogre, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/3
Nowy skomplikowany salon „Elegie” składa się z trzech oddzielnych domów połączonych w komple…
$507,584
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Mieszkanie 3 pokoi w Ogre, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ogre, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/3
Nowy kompleks mieszkaniowy „Elegy” składa się z trzech oddzielnych domów, które są połączone…
$357,209
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Ogre, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ogre, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 95 m²
Piętro 3/3
The new residential complex “Elegy” consists of three separate houses, which are combined in…
$477,680
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Parametry nieruchomości w Ogre, Łotwa

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