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Mieszkania na sprzedaż w Ryga, Łotwa

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941 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 5/5
$55,235
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 89 m²
Piętro 1/1
$98,948
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 73 m²
Piętro 3/5
$218,437
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 8/9
$92,467
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 1 pokój w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Na sprzedaż, kompaktowy i nowoczesny apartament studyjny w nowym projekcie Â świetny wybór d…
$90,378
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/4
$222,514
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 5/6
$112,756
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Przestronny i lekki dwupiętrowy apartament z panoramicznymi oknami w kompleksie rezydencji P…
$572,012
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/3
Island Park - Gdzie Raj spotyka okazję Island Park jest wizjonerskim nabrzeżu społeczności m…
$105,296
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Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/4
Na sprzeda? otwarty plan mieszkania / biura, pi? tro z oddzielnym wej? ciem, zarejestrowany …
$115,621
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Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 116 m²
Piętro 6/6
Nowy apartament trzypokojowy z tarasem w projekcie Hoffmann Rezidence. Budynek znajduje się …
$443,679
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Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 159 m²
Piętro 3/4
Oferujemy ekskluzywne mieszkanie w nowym projekcie Hypso Factory! Projekt mieszkaniowy « Hyp…
$773,350
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Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 5/6
Sprzedajemy 1 pokojowe mieszkanie w wyjątkowej dzielnicy Riga Waterfront, która znajduje się…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Apartament w trzeciej wieży kompleksu mieszkalnego Panorama Residence.Pełny opis:- Nowoczesn…
$194,484
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/6
$487,703
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 168 m²
Piętro 5
nowy budynek, wszystkie komunikacji miejskiej, ekskluzywne wykończenie w nowoczesnym stylu, …
$886,378
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 90 m²
Piętro 7/7
$93,358
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 33 m²
Piętro 1/4
"Augustine garden" - zabytkowy urok i nowoczesny komfort "Ogród Augustyna" to projekt miesz…
$121,813
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Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Four Seasons to nowy trzypiętrowy budynek mieszkalny klasy A-, który oferuje przyjazne dla ś…
$124,699
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3/5
Jasny i funkcjonalny apartament 3-pokojowy na sprzedaż w strategicznie korzystnej lokalizacj…
$73,065
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Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 4/5
"Scheffel House" to uroczy budynek mieszkalny Art Nouveau przy ul. Baznīcas 5, zbudowany w 1…
$178,056
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Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 3/3
Nowoczesne i jasne 3-pokojowe mieszkanie w nowym "Magnolijas" Projekt Merko MājasTen przestr…
$196,484
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Agencja
Riga Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Latviešu, Italiano
Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Przestronne jasne mieszkanie w nowym budynku w Ciche centrum.Apartament z dużymi panoramiczn…
$810,371
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 143 m²
Piętro 6/7
Oferujemy na sprzedaż ekskluzywny apartament z trzema sypialniami w nowym luksusowym projekc…
$701,920
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Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 162 m²
Piętro 7/8
Dom i dom extra - nowy projekt, dziedziniec dom, wszystkie komunikacji, taras, winda dostępn…
$756,050
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Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Apartament w trzeciej wieży kompleksu mieszkalnego Panorama Residence.Pełny opis:- Nowoczesn…
$188,764
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 198 m²
Penthouse w centrum starego miasta.Najwyższy budynek mieszkalny w Rydze, Tirgoņu iela 11.Zna…
$1,76M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 5 pokojów w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Penthaus z 4 sypialniami Wieże filozoficzne z panoramicznym widokiem na miasto.Apartament:- …
$987,292
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/5
$251,093
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 3/3
$202,676
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu

Parametry nieruchomości w Ryga, Łotwa

z garażem
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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