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Mieszkania na sprzedaż w Jurmała, Łotwa

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485 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Jurmała, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 2/3
Elegancki apartament w sercu Jūrmala - Jomas Street 65 / 67 Na sprzedaż: nowoczesny i przest…
$172,789
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Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż 3 pokoje apartament w elitarnym kompleksie - tarasy słoneczne!Opis:- Projekt zos…
$763,393
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 285 m²
Piętro 4/4
Oferujemy na sprzedaż apartamenty w nowym ekskluzywnym projekcie mieszkalnym w wydmie w Jurm…
$605,011
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Nowoczesne apartamenty klasy A + nad morzem!Nowe apartamenty w Villa Astor, nowoczesne wnętr…
$290,370
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Jurmała, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2/2
Ten nowoczesny, w pełni odnowiony apartament dwupokojowy znajduje się w dobrze utrzymanym bu…
$62,242
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Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Przestronne mieszkanie w kompleksie Sky Garden.Na sprzedaż jasny apartament trzypokojowy w k…
$216,220
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2
Oferujemy apartament w odnowionym budynku w Dubulti, przy 55a Slokas Street. Apartament znaj…
$116,031
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Nowy dom 3-pokojowy rząd w zamkniętym kompleksieKomfort zaczyna się od miejsca. Nowy projekt…
$230,780
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 6 pokojów w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 6 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Apartament w Bulduri, 10 minut spacerem od morza!Dostępne na sprzedaż i wynajem.Status prawn…
$351,161
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 3/4
Niesamowite mieszkanie na poziomie 2 w Jurmala, Lielupe na sprzedaż! Lielupe jest częścią Ju…
$1,03M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 126 m²
Piętro 2/3
Oferujemy zakup ekskluzywnych apartamentów w nowym projekcie w Jurmala na Dzienatri Avenue! …
$611,754
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Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 91 m²
Piętro 2
nowy budynek, wszystkie komunikacji miejskiej, panoramiczne okna, niezależne ogrzewanie, zab…
$394,504
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 168 m²
Piętro 5/8
Oferujemy na sprzedaż przestronne mieszkanie w nowym projekcie Park House. To dom w sercu J…
$600,212
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Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 6/6
$419,316
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 272 m²
Komfortowe i lekkie apartamenty w nowym projekcie Pine Wood w dzielnicy Jandubulti oferują n…
$513,235
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Inwestycje w nieruchomości przez stabilność morza i wzrost w jednej z najlepszych dzielnic J…
$127,765
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Piętro 2
nowy budynek, wszystkie komunikacji miejskiej, ekskluzywne wykończenie w nowoczesnym stylu, …
$382,901
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3/4
Oferujemy na sprzedaż przestronne mieszkanie w nowym projekcie w sercu Jurmali, dosłownie 2 …
$1,62M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1
nowy budynek, wszystkie miasta komunikacji, okna panoramiczne, ogrzewanie podłogowe, obszar …
$413,800
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 2 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Elegancka renowacja w Majori, troska o nowoczesne życie.W sercu Jurmala, na ulicy Jomas, zac…
$205,397
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 4/7
$686,781
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Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 106 m²
Piętro 8/8
Jurmala Park House - nowoczesny dom w sercu Jurmala. Naprzeciwko znajduje się Park Leśny Dzi…
$321,168
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Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1
Apartament jest oferowany na sprzedaż w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym "Turaidas Kvartāl…
$324,886
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 2 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2/2
Nowy budynek, pierwsza linia, okna do rzeki Lielupe. Czyste wykończenie, w pełni umeblowane,…
$94,160
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Mieszkanie 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Opis:- Projekt został zlecony w 2011 roku. Mały apartament z luksusowymi apartamentami.- sys…
$1,12M
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 114 m²
Piętro 3
Oferujemy apartament na sprzeda ¿w Majori, przy ul. 15 Jomas. Apartament ma powierzchnię 115…
$371,298
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 123 m²
Piętro 2
nowy budynek, wszystkie komunikacji miejskiej, nowoczesny remont, okna panoramiczne, w pełni…
$609,161
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 144 m²
Piętro 3
nowy budynek, wszystkie komunikacji miejskiej, nowoczesny remont, niezależne ogrzewanie, zab…
$289,497
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Nowy dom 3-pokojowy rząd w zamkniętym kompleksieKomfort zaczyna się od miejsca. Nowy projekt…
$230,075
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 199 m²
Cztery pokoje apartament z dużym tarasem na pierwszej linii w pobliżu morza Bulduri projekt …
$571,957
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский

Parametry nieruchomości w Jurmała, Łotwa

z garażem
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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