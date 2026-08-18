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Mieszkania na sprzedaż w Zygwold, Łotwa

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23 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3/3
$247,483
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/3
$235,195
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3/3
$245,350
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
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Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 51 m²
Piętro 3/3
$186,181
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/3
$194,914
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/3
$206,179
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/3
$235,876
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2/3
$244,995
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/3
$213,188
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/3
$214,770
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/3
$214,770
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3/3
$213,188
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3/3
$222,238
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 2 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/3
$137,619
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 3/3
$215,428
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 2/3
$215,428
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/3
$216,761
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/3
$196,963
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
Piętro 4/7
LOFTS & Projekt ROSEGOLD znajduje się przy ulicy Strelnieku, 8 - w najbardziej szanowanej i …
$291,629
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Mieszkanie 4 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 146 m²
Piętro 7/7
LOFTS & Projekt ROSEGOLD znajduje się przy ulicy Strelnieku, 8 - w najbardziej szanowanej i …
$668,062
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Mieszkanie 9 pokojów w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 9 pokojów
Zygwold, Łotwa
Pokoje 9
Powierzchnia 279 m²
Piętro 6/7
LOFTS & Projekt ROSEGOLD znajduje się przy ulicy Strelnieku, 8 - w najbardziej szanowanej i …
$989,342
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Mieszkanie 4 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/7
LOFTS & Projekt ROSEGOLD znajduje się przy ulicy Strelnieku, 8 - w najbardziej szanowanej i …
$207,154
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Mieszkanie 2 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 5/7
LOFTS & Projekt ROSEGOLD znajduje się przy ulicy Strelnieku, 8 - w najbardziej szanowanej i …
$149,924
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