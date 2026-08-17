Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

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Piękny nowy projekt w samym sercu Bat yam, około 15 minut spacerem od morza i blisko linii tramwajowej, która prowadzi do Tel Aviv.
Usługi świadczone na wysokim poziomie
Od 2 pokoi do penthouse od 1 900 000sh
WSZYSTKIE APARTY ROZPATRZA SIĘ PARKINGU
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Bat Jam, Izrael
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