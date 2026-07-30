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Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces lev hair avec mamad parking et balcons

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,50M
;
10
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ID: 39633
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 30.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Tchernichovsky, 33

O kompleksie

Przeniesienie
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Na wyłączną sprzedaż, W sercu miasta Blisko do ulic nabrzeża, Carmel i Gan Meir 10a Chernichovsky Street W nowoczesnym budynku (dawniej TAMA 38 / 1) Na trzecim piętrze fasada wystawiennicza Apartament 3 pokoje, słoneczne balkony z przodu i z tyłu Około 70 m2 + około 17 m2 słonecznych balkonów Dostępne miejsce parkingowe Winda służąca na pół piętrze Wieloosobowy parking zarejestrowany w katastrze

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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$1,50M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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