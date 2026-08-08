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Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux

Aszdod, Izrael
od
$949,050
8.08.2026
$949,050
7.08.2026
$946,200
6.08.2026
$949,050
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5
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ID: 39696
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Kaf Tet BeNovember

O kompleksie

Przeniesienie
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Duży i przestronny, duży balkon o powierzchni 21 m2 i kolejny mały balkon z głównej sypialni. Blisko stacji kolejowej, materac, szkół, centrum handlowe, Duży i wiele więcej. Wszystkie rury zostały zastąpione i dom został całkowicie odnowiony 7 lat temu. Prywatny parking, otwarty widok. Klimatyzacja we wszystkich pokojach. Czyste mieszkanie z 3 orientacjami. Spokojna okolica, dobra okolica, dobrze utrzymany budynek.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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