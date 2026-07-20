  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Au centre bon emplacement

Dzielnica mieszkaniowa Au centre bon emplacement

Tel-Awiw, Izrael
od
$426
;
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bon emplacement
1
Zostawić wniosek
ID: 38615
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaYarkon, 120 Embassy of Russia

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent ideal airbnb et investissement
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,05M
Dzielnica mieszkaniowa Quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa Villa de haut standing a kadima
Kadima, Izrael
od
$1,97M
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 2 pieces balcon
Tel-Awiw, Izrael
od
$980,720
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bon emplacement
Tel-Awiw, Izrael
od
$426
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,53M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet sarona 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet sarona 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet sarona 4 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,95M
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w luksusowym kompleksie Sarona! Przesyłka na sierpień 2025! Wysokie piętro z windami 4 sztuki 2 łazienki 104m2 + 9m2 taras z otwartym widokiem 1 parking Wysoki stojący z kuchnią 4.8 metrów z wyspą Marmur wysokiej jakości Apartament odnowiony przez architek…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement grand neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement grand neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement grand neuf projet de qualite spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,48M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się