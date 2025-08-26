Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem

  1. Realting.com
Jerozolima, Izrael
od
$1,19M
26.08.2025
$1,19M
14.07.2025
$1,11M
ID: 26953
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Nowy luksusowy projekt mieszkalny w Jerozolimie znajduje się w pobliżu wielkiej synagogi i 7 minut spacerem od Mamilli. Ten prestiżowy projekt mieszkaniowy harmonijnie łączy inteligentną i nowoczesną konstrukcję, obok klasycznego wzornictwa. Ta rezydencja znajduje się w samym sercu Jerozolimy w trakcie renowacji, z luksusową halą wejściową szczególnie Wysoką, oferując wszystkie nowoczesne udogodnienia znalezione we współczesnej technologii linii frontu. 9-piętrowa struktura obejmuje różne apartamenty od 2 do 5 pokoi i luksusowych penthouses, wszystkie zakończone zgodnie z najwyższymi standardami, z krytym basenem i spa.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael

