  2. Izrael
  3. Hadera
  Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite

Hadera, Izrael
od
$717,000
;
6
ID: 27974
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

Odkryj wyjątkowy projekt nieruchomości w Hadera - Guivat Olga Strategicznie zlokalizowany w pobliżu plaży, projekt ten łączy innowacje, komfort i samopoczucie. Dzięki nowoczesnej i zrównoważonej architekturze oferuje unikalne i wyrafinowane środowisko życia. Składa się z dwóch budynków o nowoczesnym wzornictwie, wyróżnia się: Luksusowa hala wejściowa o podwójnej wysokości Wyłączny salon Sklepy u stóp budynku Wyposażona siłownia Centrum handlowe w pobliżu Główne aktywa: Idealna lokalizacja w pobliżu morza Dostawa przewidziana na październik 2028 r. Atrakcyjne warunki wstępne: 20 / 80 płatności i preferencyjne stawki Rzadka okazja do życia lub inwestowania w sercu Hadery, w dzielnicy Guivat Olga.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Hadera, Izrael
od
$717,000
