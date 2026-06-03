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Mieszkania na sprzedaż w Sukawati, Indonezja

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3 obiekty total found
Mieszkanie 9 pokojów w Kemenuh, Indonezja
Mieszkanie 9 pokojów
Kemenuh, Indonezja
Sypialnie 9
Powierzchnia 567 m²
Usytuowana na 3 470 metrach kwadratowych ziemi w Bedulu, ta otwarta willa znajduje się w jed…
$2,00M
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Mieszkanie 9 pokojów w Kemenuh, Indonezja
Mieszkanie 9 pokojów
Kemenuh, Indonezja
Sypialnie 9
Powierzchnia 567 m²
Usytuowana na 3 470 metrach kwadratowych ziemi w Bedulu, ta otwarta willa znajduje się w jed…
$2,00M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 9 pokojów w Kemenuh, Indonezja
Mieszkanie 9 pokojów
Kemenuh, Indonezja
Sypialnie 9
Powierzchnia 567 m²
Usytuowana na 3 470 metrach kwadratowych ziemi w Bedulu, ta otwarta willa znajduje się w jed…
$2,00M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
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