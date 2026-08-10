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Mieszkania na sprzedaż w Kuta Selatan, Indonezja

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Nusa Dua
83
Jimbaran
11
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707 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kutuh, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kutuh, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/2
RAHYA VILLAS COMPLEX - gotowy apartament na plaży Pandawa, BukitRahya Villas Kompleks od dew…
$144,000
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DDA Real Estate
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Mieszkanie w Ungasan, Indonezja
Mieszkanie
Ungasan, Indonezja
Dwa trzypokojowe współczesne Balijskie wille w Ungasan, w odległości krótkiego spaceru od po…
$230,000
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Mieszkanie w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie
Kuta Selatan, Indonezja
Kolekcja dwupokojowych, minimalistycznych willi ustawionych na wzgórzu Balangan, krótka prze…
$186,000
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Mieszkanie w Ungasan, Indonezja
Mieszkanie
Ungasan, Indonezja
Dwupokojowe śródziemnomorskie wille w cichej Ungasan, krótkiej drogi do południowych plaż. P…
$197,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Pecatu, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Ten 2025-zbudowany luksusowy willa znajduje się na 178 m ² w Bingin z niezakłóconym widokiem…
$496,100
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Jednopokojowe mieszkanie w zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua, przekazanie na po…
$105,000
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Mieszkanie 1 pokój w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kuta Selatan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Kompaktowa willa z jedną sypialnią na jednym piętrze, zbudowana wokół prywatnego basenu o dł…
$180,000
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Mieszkanie 1 pokój w Ungasan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
To 1BR tropical- nowoczesna willa w Pecatu siedzi na obszarze turystycznym strefy pink; że z…
$169,000
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Mieszkanie w Ungasan, Indonezja
Mieszkanie
Ungasan, Indonezja
Dwupokojowe śródziemnomorskie wille w cichej Ungasan, krótkiej drogi do południowych plaż. P…
$197,000
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Mieszkanie 1 pokój w Pecatu, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Ta parterowa willa daje Ci coś rzadkiego w gęstym rozwoju Uluwatu: prawdziwą prywatność, pra…
$269,000
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Mieszkanie 1 pokój w Ungasan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
To 1BR tropical- nowoczesna willa w Pecatu siedzi na obszarze turystycznym strefy pink; że z…
$169,000
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Mieszkanie 1 pokój w Kutuh, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kutuh, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 83 m²
Wypełniamy informacje o willi 1BR, która posiada również opcję willi 3BR. Nasza willa znajdu…
$163,900
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Mieszkanie 1 pokój w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kuta Selatan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Perched on Bingin Klify Wzgórza, ta 1-sypialna tropicalowa-nowoczesna willa przejmuje ocean,…
$199,500
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Mieszkanie 3 pokoi w Balangan, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Balangan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
To solidna gra na półwyspie Bukit. Blokujesz w 250,200 dolarów na 3BR, willi 3BA z prywatnym…
$472,500
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Mieszkanie 2 pokoi w Pecatu, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Ten 2024-zbudowany śródziemnomorskiej willi siedzi na 200 m2 w Nyang Nyang, pięć minut od św…
$175,000
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Mieszkanie w Pecatu, Indonezja
Mieszkanie
Pecatu, Indonezja
Jeden pokój luksusowe apartamenty na klifach Pecatu z otwartym widokiem na ocean i resort st…
$495,000
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Mieszkanie 1 pokój w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kuta Selatan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Jeden-sypialnia kamienica na dwóch piętrach, z prywatnym tarasem i dostępem do basenu rezyde…
$281,750
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Mieszkanie 2 pokoi w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kuta Selatan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Inteligentna, minimalistyczna willa na najgorętszym półwyspie inwestycyjnym Bukit Peninsula.…
$186,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kuta Selatan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Czyste linie, otwarte linie widokowe, zero zmarnowanej przestrzeni. Zbudowany w 2024 roku, t…
$199,500
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Samotna willa z basenem jednopokojowym w zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua, odd…
$145,000
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Agencja
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Mieszkanie w Pecatu, Indonezja
Mieszkanie
Pecatu, Indonezja
MANTA LIVIN Uluwatu - luksusowy pierwszy 5-gwiazdkowy ośrodek wellness zbudowany przy użyciu…
$99,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kuta Selatan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Ten 2025-zbudowany śródziemnomorska willa siedzi w jednym z najbardziej wysublimowanych dzie…
$189,000
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Agencja
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Mieszkanie 2 pokoi w Ungasan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Śródziemnomorski urok ląduje na Półwyspie Bukit w tej kompaktowej willi offplan. Czyste lini…
$119,000
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
Inteligentne mieszkanie w Edem Villas II, Nusa Dua, Bali. Kompaktowy 33 mkw w pełni zarządza…
$99,500
VAT
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Deweloper
BREIG Property
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Mieszkanie w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie
Kuta Selatan, Indonezja
Mediterranean- styl jedno- i dwupokojowe wille na półwyspie Bukit w pobliżu Uluwatu, w pełni…
$159,000
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kuta Selatan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Kompaktowe studio open- plan z prywatnym balkonem, w niskich, resort-styl rozwoju na południ…
$101,884
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Mieszkanie w Pecatu, Indonezja
Mieszkanie
Pecatu, Indonezja
Butikowy apartament-hotel na południu Bukit (Pecatu) z basenem, restauracja, 24 / 7 recepcji…
$200,000
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Mieszkanie 5 pokojów w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie 5 pokojów
Kuta Selatan, Indonezja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 049 m²
To rzadka posiadłość, która klei każde pudełko dla poważnych kupców. Nieruchomość o powierzc…
$2,80M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ungasan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
śródziemnomorski urok spełnia praktyczne Bali mieszkający w tej w pełni zamkniętej willi z j…
$139,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Ungasan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 241 m²
To rzadka gra offplan w Seminajak. Kupuje pan 16-willę strzelaną, która startuje w grudniu 2…
$412,500
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Typy nieruchomości w Kuta Selatan.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Kuta Selatan, Indonezja

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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