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Mieszkania na sprzedaż w Jimbaran, Indonezja

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11 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Balangan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Balangan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Zbudowany w 2024 roku, ten apartament śródziemnomorski znajduje się w jednym z najostrzejszy…
$119,000
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Mieszkanie w Balangan, Indonezja
Mieszkanie
Balangan, Indonezja
Przestronne trzy sypialnie tropical- nowoczesne wille położone w prywatnych ogrodach w pobli…
$472,500
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Mieszkanie 1 pokój w Balangan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Balangan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Zbudowany w 2024 roku, ten apartament śródziemnomorski znajduje się w jednym z najostrzejszy…
$119,000
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Mieszkanie 1 pokój w Balangan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Balangan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Zbudowany w 2024 roku, ten apartament śródziemnomorski znajduje się w jednym z najostrzejszy…
$119,000
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Mieszkanie w Balangan, Indonezja
Mieszkanie
Balangan, Indonezja
Przestronne trzy sypialnie tropical- nowoczesne wille położone w prywatnych ogrodach w pobli…
$472,500
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Mieszkanie 2 pokoi w Balangan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Balangan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
2- Bedroom Investment Property Balangan Beach, BaliTen nowoczesny dom z widokiem na ocean i …
$251,198
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Balangan, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Balangan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
To solidna gra na półwyspie Bukit. Blokujesz w 250,200 dolarów na 3BR, willi 3BA z prywatnym…
$472,500
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Mieszkanie 3 pokoi w Balangan, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Balangan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
To solidna gra na półwyspie Bukit. Blokujesz w 250,200 dolarów na 3BR, willi 3BA z prywatnym…
$472,500
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Mieszkanie w Balangan, Indonezja
Mieszkanie
Balangan, Indonezja
Przestronne trzy sypialnie tropical- nowoczesne wille położone w prywatnych ogrodach w pobli…
$472,500
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Mieszkanie 3 pokoi w Balangan, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Balangan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
To solidna gra na półwyspie Bukit. Blokujesz w 250,200 dolarów na 3BR, willi 3BA z prywatnym…
$472,500
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Mieszkanie 1 pokój w Balangan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Balangan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Zbudowany w 2024 roku, ten apartament śródziemnomorski znajduje się w jednym z najostrzejszy…
$119,000
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