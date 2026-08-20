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Mieszkania na sprzedaż w Kuta, Indonezja

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15 obiektów total found
Mieszkanie w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie
Kedonganan, Indonezja
Projekt willi przy plaży w Jimbaran z trzema układami: 1-sypialnia 80m ² z prywatnym basenem…
$345,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 4 pokoi
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Willa Signature 4-pokojowe jest największym i najbardziej ekskluzywnym produktem wewnątrz oś…
$950,000
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Mieszkanie w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie
Kedonganan, Indonezja
Projekt willi przy plaży w Jimbaran z trzema układami: 1-sypialnia 80m ² z prywatnym basenem…
$345,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 4 pokoi
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Willa Signature 4-pokojowe jest największym i najbardziej ekskluzywnym produktem wewnątrz oś…
$950,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Dwupokojowa willa w niebudowanym ośrodku odnowy biologicznej przy plaży Jimbaran, dziesięć m…
$495,000
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Mieszkanie 1 pokój w Kuta, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kuta, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Ukryty w bujnym spokoju Kaba- Kaba, zaledwie kilka minut od tętniącego życiem stylu życia Ca…
$145,000
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Willa z 1 sypialnią wewnątrz niebudowanego ośrodka odnowy biologicznej przy plaży Jimbaran. …
$345,000
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Mieszkanie 1 pokój w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Willa z 1 sypialnią wewnątrz niebudowanego ośrodka odnowy biologicznej przy plaży Jimbaran. …
$345,000
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Mieszkanie w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie
Kedonganan, Indonezja
Projekt willi przy plaży w Jimbaran z trzema układami: 1-sypialnia 80m ² z prywatnym basenem…
$345,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Dwupokojowa willa w niebudowanym ośrodku odnowy biologicznej przy plaży Jimbaran, dziesięć m…
$495,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 4 pokoi
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Willa Signature 4-pokojowe jest największym i najbardziej ekskluzywnym produktem wewnątrz oś…
$950,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Dwupokojowa willa w niebudowanym ośrodku odnowy biologicznej przy plaży Jimbaran, dziesięć m…
$495,000
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Mieszkanie 1 pokój w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Willa z 1 sypialnią wewnątrz niebudowanego ośrodka odnowy biologicznej przy plaży Jimbaran. …
$345,000
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Mieszkanie 1 pokój w Seminyak, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Seminyak, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 4
Premium-class apartment complex on the shore of the Indian Ocean in Seminyak, Bali, Indonesi…
$280,648
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Mieszkanie 1 pokój w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kedonganan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 6/6
Hotel-type apartments The best offer for investment, a luxury project near the beach in Jimb…
$78,311
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