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Mieszkania na sprzedaż w Ubud, Indonezja

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38 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Sales officially launch on October 15th, but the best deals are available now. Reserve your…
$155,000
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Mieszkanie 6 pokojów w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 6 pokojów
Ubud, Indonezja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 410 m²
Ten 2024-zbudowany kompleks Joglo znajduje się na 1,269 metrów kwadratowych cichej ziemi, łą…
$699,000
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Mieszkanie w Ubud, Indonezja
Mieszkanie
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 23 m²
Przedstawiamy Państwu wyjątkowy apartament w projekcie - kompleks mieszkalny z różnorodną in…
$56,921
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Hayat
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Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3/5
Apartamenty inwestycyjne w sercu Ubud.Stopa zatrudnienia w Ubud 23%. Gwarantowany zwrot z cz…
$118,800
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DDA Real Estate
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Penthouse w Ubud, Indonezja
Penthouse
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 58 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$159,500
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Mieszkanie 2 pokoi w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3/4
Twój projekt inwestycyjny jest na Bali! Nowoczesne apartamenty i domy z inteligentną technol…
$110,000
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/2
Apartamenty w nowoczesnym kompleksie. Indywidualny projekt inwestycyjny. Średni zysk z wynaj…
$160,000
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 5 pokojów w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 5 pokojów
Ubud, Indonezja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 280 m²
Jest to rzadka okazja do posiadania 33- są złożone w sercu Ubud, zbudowany dla poważnych inw…
$855,500
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Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Ten nowoczesny i stylowy apartament z 1 sypialnią znajduje się w pięknej miejscowości Petulu…
$93,300
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Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Apartament z jedną sypialnią w centrum Ubud - Leasehold (Hak Sewa) - pozostałe 25 lat - ofer…
$132,000
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Mieszkanie 6 pokojów w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 6 pokojów
Ubud, Indonezja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 410 m²
Ten 2024-zbudowany kompleks Joglo znajduje się na 1,269 metrów kwadratowych cichej ziemi, łą…
$699,000
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Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Apartament z jedną sypialnią w kulturalnym sercu Ubudu, oferowany w pełni umeblowany i zapla…
$109,500
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Mieszkanie 6 pokojów w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 6 pokojów
Ubud, Indonezja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 410 m²
Ten 2024-zbudowany kompleks Joglo znajduje się na 1,269 metrów kwadratowych cichej ziemi, łą…
$699,000
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Mieszkanie 5 pokojów w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 5 pokojów
Ubud, Indonezja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 280 m²
Jest to rzadka okazja do posiadania 33- są złożone w sercu Ubud, zbudowany dla poważnych inw…
$855,500
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Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 4/5
Apartamenty inwestycyjne w sercu Ubud.Stopa zatrudnienia w Ubud 23%. Gwarantowany zwrot z cz…
$159,000
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 4/4
Apartamenty z najwyższej lokalizacji i rozwinięta infrastruktura.Płatność początkowa - 50%. …
$77,900
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 5 pokojów w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 5 pokojów
Ubud, Indonezja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 280 m²
Jest to rzadka okazja do posiadania 33- są złożone w sercu Ubud, zbudowany dla poważnych inw…
$855,500
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Mieszkanie w Ubud, Indonezja
Mieszkanie
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 34 m²
Unikalny kompleks apartamentowy znajduje się w samym sercu kulturalnej i naturalnej stolicy …
$96,435
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Hayat
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Mieszkanie w Ubud, Indonezja
Mieszkanie
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 107 m²
Kompleks 10 gatunków willi na tarasach ryżowych. 2 sypialnie, basen Z 107 metrów kwadratowyc…
$260,000
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Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$89,700
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 5 pokojów w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 5 pokojów
Ubud, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 700 m²
Piętro 2/2
Private Penthouse in Central Ubud The best penthouse for those who treasure to live in a sec…
$1,58M
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Mieszkanie w Ubud, Indonezja
Mieszkanie
Ubud, Indonezja
Początek sprzedaży drugiego etapu w kompleksie premium, który łączy w sobie nowoczesne wille…
$99,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/2
Townhouses in Ubud overlooking the village square, are fully equipped for comfortable living…
$211,094
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Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartments in the popular area of Bali - Ubud with developed infrastructure. There is a co-w…
$62,369
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Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 43 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$136,935
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 1/3
Harmonijny krajobraz, park i architektura, prywatne i publiczne przestrzenie we wsi konceptu…
$54,693
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Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 29 m²
Liczba kondygnacji 2
Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia We offer apart…
$69,305
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Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartments in Ubud at a real cost of $55,000 at the start. THe lowest cost for the sq m $162…
$57,571
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Mieszkanie 2 pokoi w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Piętro 5/5
Welcome to a complex of luxury apartments and villas where life moves at your pace. Golden P…
$400,230
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Mieszkanie 3 pokoi w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/2
5 penthouses in Ubud, fully equipped for comfortable living and renting out. Only 2min walk …
$191,904
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