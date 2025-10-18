Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Kalimantan, Indonezja

Borneo Wschodnie
17
17 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kalimantan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 4
The first family complex on Bali in Badung. 90% of properties have ocean views Apartments ma…
$67,166
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kalimantan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 3/3
Apartments in a boutique hotel in a large complex near Melasti beach. Complex: 3 autonomous …
$86,357
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kalimantan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 7
A resort complex surrounded by picturesque jungle, 10 minutes from the center of Canggu. The…
$187,107
Zostaw prośbę
Monte OnlineMonte Online
Mieszkanie 3 pokoi w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Kalimantan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 7
A resort complex surrounded by picturesque jungle, 10 minutes from the center of Canggu. The…
$235,083
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kalimantan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 5
Hotel complex from the international hotel brand Ramada by Windham We present a unique oppor…
$120,899
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kalimantan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Apartment complex in Badung. The complex includes 20 apartments of varying sizes. 2 types of…
$76,761
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie 3 pokoi w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Kalimantan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The townhouse is located …
$251,873
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie 4 pokoi
Kalimantan, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Duplex designer townhouses in a quiet area of Canggu. VILLA 1BR 75.2 sq.m. VILLA 2BR 125 sq.…
$227,886
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kalimantan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Liczba kondygnacji 4
Investment apartments in a complex 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. T…
$118,173
Zostaw prośbę
VernaVerna
Mieszkanie 1 pokój w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kalimantan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Liczba kondygnacji 5
Hotel complex from the international hotel brand Ramada by Windham We present a unique oppor…
$89,236
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kalimantan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Promocja specjalna Hua Hin Cena początkowa tylko 36,967,50GBPNatchnione życie w sercu Hua Hi…
$49,273
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kalimantan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Investment apartments in a complex 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. T…
$120,324
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie
Kalimantan, Indonezja
Powierzchnia 48 m²
Otwieramy wyjątkową okazję do inwestowania w nieruchomości premium w pierwszej linii oceanu …
$178,280
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kalimantan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 7
A resort complex surrounded by picturesque jungle, 10 minutes from the center of Canggu. The…
$139,131
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kalimantan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 3/3
Luxury surfers' apartment on Suluban Beach with ocean views. The apartments are part of a co…
$220,689
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kalimantan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 4
The complex is a boutique hotel with a functional laptop, located just 200 meters from the o…
$114,183
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kalimantan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 5
A unique apartment hotel on the first coastline. The complex was designed by an eminent Brit…
$253,313
Zostaw prośbę

