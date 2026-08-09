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Mieszkania na sprzedaż w Nusa Dua, Indonezja

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83 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Rezydencja z jedną sypialnią wewnątrz butikowego hotelowego budynku w Nusa Dua, który przeka…
$72,600
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Mieszkanie 2 pokoi w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/2
Apartamenty w 4 * rezydencji hotelu w Nusa Dua - inwestuj w komfort, relaks i stabilny dochó…
$86,072
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Rezydencja z jedną sypialnią wewnątrz butikowego hotelowego budynku w Nusa Dua, który przeka…
$84,800
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Jedyny kompleks kurortów w Nusa Du…
$109,000
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Rezydencja z jedną sypialnią wewnątrz butikowego hotelowego budynku w Nusa Dua, który przeka…
$72,600
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Kawalerka w Benoa, Indonezja
Kawalerka
Benoa, Indonezja
Powierzchnia 20 m²
Piętro 2/3
The One Bali - Niedrogi hotel Inwestycje Pod Wyndham ZarządzanieThe One jest kolekcją w styl…
$24,500
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Hotel Invest
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Samotna willa z basenem w stylu jednopokojowym w drugiej fazie zarządzanej społeczności kuro…
$215,976
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Jednopokojowe mieszkanie w zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua, przekazanie na po…
$105,000
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Penthouse na piętrze wewnątrz butiku hotelowego zarządzanego w Nusa Dua, przekazując około p…
$125,000
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Agencja
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English
Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Rezydencja z jedną sypialnią wewnątrz butikowego hotelowego budynku w Nusa Dua, który przeka…
$84,800
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Agencja
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English
Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Jednopokojowe mieszkanie w zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua, przekazanie na po…
$105,000
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Agencja
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English
Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Penthouse na piętrze wewnątrz butiku hotelowego zarządzanego w Nusa Dua, przekazując około p…
$125,000
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Jedyny kompleks wypoczynkowy …
$109,900
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Jednopokojowe mieszkanie w drugiej fazie zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua, prz…
$82,375
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Penthouse na piętrze wewnątrz butiku hotelowego zarządzanego w Nusa Dua, przekazując około p…
$125,000
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Agencja
International Property Alerts
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English
Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Samotna willa z basenem w stylu jednopokojowym w drugiej fazie zarządzanej społeczności kuro…
$215,976
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Agencja
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English
Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Jednopokojowe mieszkanie w drugiej fazie zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua, prz…
$82,375
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Rezydencja z jedną sypialnią wewnątrz butikowego hotelowego budynku w Nusa Dua, który przeka…
$72,600
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro jednopokojowe mieszkanie na poddaszu w zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua…
$145,000
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Samotna willa z basenem z jedną sypialnią w drugiej fazie zarządzanej społeczności kurortowe…
$127,000
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Kawalerka w Benoa, Indonezja
Kawalerka
Benoa, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/5
Green Village - komfort + kompleks wypoczynkowy w samym sercu Nusa Dua, BaliGreen Village je…
$110,000
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Samotna willa z basenem z jedną sypialnią w zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua, …
$135,000
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Mieszkanie w Benoa, Indonezja
Mieszkanie
Benoa, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Studio apartament w zarządzanej społeczności kurortów w Nusa Dua, przekazanie na początku 20…
$64,900
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Samotna willa z basenem z jedną sypialnią w zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua, …
$135,000
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Kawalerka w Benoa, Indonezja
Kawalerka
Benoa, Indonezja
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 5
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: pano…
$90,000
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Większy jednopokojowy apartament w drugiej fazie zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa …
$98,850
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Mieszkanie 2 pokoi w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Benoa, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 233 m²
Samotna dwupokojowa willa z basenem w zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua, oddana…
$420,000
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Mieszkanie w Benoa, Indonezja
Mieszkanie
Benoa, Indonezja
Zarządzana społeczność kurortów w Nusa Dua, na południowym półwyspie Bukit na Bali, łącząc a…
$64,900
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Samotna willa z basenem jednopokojowym w zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua, odd…
$145,000
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Samotna willa z basenem z jedną sypialnią w zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua, …
$135,000
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Agencja
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