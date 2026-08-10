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Dom wolnostojący na sprzedaż w Zagora Mouresi Municipality, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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2 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Makryrrachi, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Makryrrachi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Volos- Pilio. Parter skła…
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Zagora, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Zagora, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 170 m kw. w Volos- Pilio. Parter składa się z jednej sypialni, …
$330,598
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Zagora Mouresi Municipality, Grecja

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