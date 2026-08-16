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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Zagora, Grecja

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Zagora, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Zagora, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 170 m kw. w Volos- Pilio. Parter składa się z jednej sypialni, …
$330,598
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