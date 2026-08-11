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Dom wolnostojący na sprzedaż w Region Grecja Zachodnia, Grecja

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Municipality of Pyrgos
8
Municipality of Aigialeia
7
Municipality of Patras
5
Municipal Unit of Aegio
4
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Dom wolnostojący Usuwać
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32 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Ancient Olympia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Ancient Olympia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 160 m kw w zachodniej Peloponezji. Parter składa się z 2 sypialn…
$200,720
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Drosato, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Drosato, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 222 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 222 m2 na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu, jednej kuchn…
$271,563
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Katakolo, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Katakolo, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 72 m kw. w zachodniej Peloponezji. Dom składa się z 2 sypialni, sa…
$177,106
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 2 pokoi w Varvasaina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Varvasaina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 80 metrów kwadratowych w zachodnim Peloponezie. Dom…
$305,357
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Myrsini, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Myrsini, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 84 m kw w zachodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej sypi…
$218,431
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 360 metrów kwadratowych na zachodnim Peloponezie. P…
$472,283
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Ioannis, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Ioannis, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 218 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z je…
$389,634
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Temeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 60 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . D…
$295,177
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Nafpaktia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Nafpaktia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 160 metrów kwadratowych w Peloponezu. Półpiwnica składa się z 2 …
$242,045
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Dom wolnostojący w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący
Temeni, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 450 metrów kwadratowych w Peloponezu. Z okien otwiera się wspania…
$566,740
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Akrata, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Akrata, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 272 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 272 m2 w Peloponezu. Parter składa się z 3 sypialni, 2 salonów, …
$661,197
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Egira, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Egira, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 191 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 191 m kw. Peloponese. Parter składa się z jednej sypialni, salon…
$566,740
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Katakolo, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Katakolo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 153 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z salonu, jednej kuchn…
$354,213
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Drosato, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Drosato, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 260 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$236,142
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 352 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowy dom 352 m kw. Western Peloponese. Parter składa się z jednej sypialn…
$3,78M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Nafpaktia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Nafpaktia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 150 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter składa się z salon…
$224,335
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Dom wolnostojący w Agios Ioannis, Grecja
Dom wolnostojący
Agios Ioannis, Grecja
Powierzchnia 177 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 177 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Domek s…
$692,552
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Akrata, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Akrata, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 98 m kw. Wschodni Peloponez. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, …
$187,733
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Dom wolnostojący w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący
Temeni, Grecja
Powierzchnia 191 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 191 m kw. Zachodni Peloponez. Istnieją: panele słoneczne do podgrz…
$531,319
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Drosato, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Drosato, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 148 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 148 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 s…
$118,071
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Zacharo, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Zacharo, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 60 m kw. we wschodniej Peloponezji. Dom składa się z 2 sypialni, …
$271,563
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Lechena, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Lechena, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 118 m kw. Zachodni Peloponez. Dom składa się z 3 sypialni, salonu…
$188,913
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Katakolo, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Katakolo, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 150 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z jednej sypialni, jed…
$259,756
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 144 m kw. w zachodniej Peloponezji. Dom składa się z 3 sypialni, s…
$767,461
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Savalia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Savalia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 170 metrów kwadratowych w Peloponezu. Piwnica składa się z jedn…
$318,791
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Temeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . …
$439,224
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Ioannis, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Ioannis, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 260 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z 3 s…
$685,155
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 350 metrów kwadratowych w Peloponese. Piwnica skł…
$531,319
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Kalavryta, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Kalavryta, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Ugoda Kalavryta Peloponese Kalyvitis oddzielony dom 150 m kw., na działce 1000 m kw., z nieo…
$291,341
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Pyrgos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Pyrgos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 230 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Parter składa…
$318,791
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Parametry nieruchomości w Region Grecja Zachodnia, Grecja

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