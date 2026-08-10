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Hotele na sprzedaż w Wolos, Grecja

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1 obiekt total found
Hotel 830 m² w Makrinitsa, Grecja
Hotel 830 m²
Makrinitsa, Grecja
Powierzchnia 830 m²
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel w Portaria, Pelion. Hotel położony jest w centrum Portarii na…
$1,53M
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