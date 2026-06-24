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Wille nad morzem na sprzedaż w Veria Municipality, Grecja

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3 obiekty total found
Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 1 700 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 1700 m2 na przedmieściach Salonik. Jest kominek, klimatyzacj…
$5,90M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 610 m²
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 610 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 900 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 900 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 6 sy…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Veria Municipality, Grecja

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