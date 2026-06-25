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Wille z tarasem na sprzedaż w Tylissos Municipal Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Municipality of Malevizi, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Malevizi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 4
Czterokondygnacyjna Kamienna Willa na Krecie z Prywatnym Dziedzińcem Cena: 300 000 € W…
$341,293
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Parametry nieruchomości w Tylissos Municipal Unit, Grecja

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