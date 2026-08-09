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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

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Saloniki
4
Municipality of Thessaloniki
4
Thessaloniki Municipal Unit
4
9 obiektów total found
Hotel w Municipality of Thessaloniki, Grecja
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Hotel
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Hotel operacyjny w centrum miasta - gotowy hotel biznesRodzaj nieruchomości: nieruchomość ko…
$3,11M
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Agencja
Hayat
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Sklep 148 m² w Thermi, Grecja
Sklep 148 m²
Thermi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 148 m²
Kod własności: HPS5840 - Sklep Sprzedaży w Thermi Center za 350.000 €. To 148.00 m kw. Sklep…
$407,080
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Hotel 480 m² w Nea Apollonia, Grecja
Hotel 480 m²
Nea Apollonia, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 480 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Hotel ma …
$1,06M
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Hotel 950 m² w Thermaikos Municipality, Grecja
Hotel 950 m²
Thermaikos Municipality, Grecja
Sypialnie 19
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 950 m²
Kod własności: HPS5022 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w cenie €1.100.000. Ten 950 m kw. Umeblowany hot…
$1,27M
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Nieruchomości komercyjne 396 m² w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Nieruchomości komercyjne 396 m²
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 396 m²
Liczba kondygnacji 1
Idealna propozycja inwestycyjna w najbardziej luksusowej dzielnicy Salonik. Lokal położony …
$925,918
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Hotel 458 m² w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Hotel 458 m²
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 458 m²
🏨 Hotel na sprzedaż - Prime Investment Opportunity! 📌 Opis: Hotel jest dostępny na sprzedaż…
$2,18M
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Agencja
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 800 m² w Peristera, Grecja
Hotel 800 m²
Peristera, Grecja
Powierzchnia 800 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 800 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Hotel ma …
$1,65M
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Agencja
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Nieruchomości komercyjne w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Klub tenisowy. 9 kortów tenisowych. Pokój użytkowy. Siłownia. Prywatny projekt na przedmieśc…
$4,05M
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Pomieszczenie biurowe 42 m² w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pomieszczenie biurowe 42 m²
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 7
For sale: office 42 sqm, 5th floor in the city center on Polytechniou Street. The office is …
$74,250
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Typy nieruchomości w Thessaloniki Regional Unit.

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